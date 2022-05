Flume hypnotise avec “Sirens”, en compagnie de Caroline Polachek

Flume nous émerveille avec sa dernière production pleine de contrastes “Sirens”, aux côtés de la chanteuse Caroline Polachek. Le morceau est à découvrir sur aficia.

Flume, DJ australien un peu à part, qui propose un son très caractéristique, opère son retour cette année. Souvenez-vous, sa carrière avait explosé avec l’excellent “Never Be Like You” en 2016, qui a été un grand succès. Le morceau est extrait de son 2ème album Skin, qui a permis à ce son de dépasser les frontières de l’Australie.

Mais c’est surtout le remix de “You & Me” de Disclosure qui a assit définitivement sa réputation, notamment en France. Le morceau est encore beaucoup joué sur nos radios. Depuis, le DJ a sorti une mixtape et est fin prêt pour un troisième album, déjà défendu par “Say Nothing” aux côtés de MAY-A. Flume passe désormais la seconde avec un nouveau morceau d’une incroyable efficacité.

Une production tout en contraste

C’est le titre “Sirens” qui est en charge de nous éclairer un peu plus sur la direction prise pour ce nouveau projet. Pour cette production, l’artiste s’entoure de Caroline Polachek, nom que l’on voit de plus en plus circuler. Elle participe notamment au banger pop CRASH de Charli XCX sur le morceau “New Shapes”. Mais revenons-en à Flume. Le morceau “Sirens” est une véritable claque, tant le titre est marquant. La production est très agressive, métallique et cinématographique, avec des sons d’une variation et d’une amplitude très forte. L’instrumentale est comme un choc face à la voix cristalline, angélique et douce de Caroline Polachek, qui chante très haut, d’une manière lyrique.

En se concentrant, on se sent presque envolé, un peu comme le personnage qu’elle semble sauvé dans le clip. Dans la vidéo justement, il s’agit d’un unique plan de 4 minutes dans lequel Caroline Polachek chante dans une grotte sous-marine, toute de blanc vêtu. Elle ressuscite Flume qui remonte tout doucement à la surface. Oppressante, la vidéo et le morceau font écho au climat ambiant dû à la crise sanitaire que nous traversons.

Découvrez “Sirens de Flume & Caroline Polachek :

Le nouvel album Palaces de Flume sortira le 20 mai. Il contiendra de beaux noms en collaboration, avec notamment Damon Albarn, Oklou ou Emma Louise. Il se produira le 16 juillet à l’Olympia. Quant à Caroline Polachek, elle vient de sortir deux sublimes titres, dont un nommé “Billions”. C’est l’occasion de se pencher aussi sur cette artiste très prometteuse.