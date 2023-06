Hoshi en interview ‘Flash’ : “J’ai juste envie de confirmer ce que j’ai pu vivre”

C’est un retour captivant et émouvant qu’Hoshi nous a proposé le 14 avril avec “Mauvais Rêve”. Annonciateur d’un album et d’une tournée, nous l’avons rencontré pour une interview ‘Flash’ ! C’est à lire sur aficia.

Depuis maintenant 7 ans, Hoshi grandit à nos côtés et ne cesse de surprendre, d’émouvoir et de s’épanouir dans sa carrière d’artiste. Après une année loin des radars, Hoshi est de retour avec “Mauvais rêve”, un titre pour réaliser tout le chemin parcouru et entamer le nouveau chapitre de sa vie : plus intime et rock. Dans une interview Flash, nous avons rencontré l’artiste pour en savoir plus sur ses nouvelles envies, son retour à la scène et son nouveau single “Je Partirai” disponible depuis le 26 mai.

L’interview ‘Flash’

1“Mauvais Rêve” : tu arrives à renouveler les codes d’une musique pop avec un couplet / pre couplet / refrain. Le titre est d’un trait, on se laisse attraper par ton histoire. Ce titre, il est venu quand dans ton esprit ?

On était parties en Vandée pour finaliser l’album, l’arranger. Il y a un soir, j’ai commencé à faire ses accords de guitare. Au même moment, il y avait une tempête dehors, on était en face de la plage. Tout était un peu “dark” (sombre) puis on s’est dit que c’était le moment de faire un titre dans ce délire là. On s’est laissé portée avec Gia (manageuse). Avec ce titre, j’ai voulu aussi ramené des codes plus pop/rock dont le solo à la fin, c’est plus habituelle mais on s’est laissé vraiment méné par la chanson.

2 Avec les deux premiers singles “Mauvais Rêve” et “Je Partirai” déjà dévoilés, il y a justement cette touche pop/rock que l’on retrouve. C’était important pour toi d’inclure dans ton univers un style qui a pu te marqué plus jeune ?

Complètement ! Je viens de là, j’écoutais beaucoup de pop et de rock quand j’étais ado. J’ai même eu un groupe de rock durant cette période et c’était plus ce genre de musique que je voulais faire à la base. Quelques années après, je suis tombé amoureuse de la chanson française. Je me suis dit, l’un empêche pas l’autre, je peux carrément emmener des guitares dans mon projet. C’était totalement volontaire et autant dans l’image que dans le son. Il y a aussi le fait que j’aime tellement les avoir sur scène que je me suis dit que ca devait être cool de faire des sonorités un peu plus rock sur la tournée qui arrive !

3 Tu reviens justement sur scène à la rentrée, dans un format plus intimiste dans le choix des salles. Comment imagines-tu ce retour sur scène ?

Je pense que ce sera beaucoup plus rock. C’est volontaire d’avoir mis 12 salles un peu plus intimistes pour commencer la tournée. Il y aura d’autres dates après mais que nous n’avons pas encore dévoilées. La tournée se remplit vite, on se s’attendait pas à ça ! Honnêtement, c’était aussi pour retrouver cet aspect proche du public.

4 Chacun de tes retours sont remarquées positivement (autant par le public que les médias). Depuis 7 ans maintenant nous te suivons. Est-ce que le secret d’une longévité est dans le fait de réussir à se renouveler ou d’être toujours la plus sincère ?

C’est les deux ! Il faut rester sincère et authentique. Si notre sincérité nous dit d’aller vers un style parce que c’est le moment d’aller vers ça, il ne faut pas s’empêcher de le faire. Il faut éviter de se dire “Bon, ça a déjà marché, je refais la même chose”. Il ne faut pas de recette tout prête sur chaque album sinon, on tourne en rond.

5 Est-ce qu’il y a un objectif que tu aimerais atteindre en 2023 que tu n’as pas encore réalisé ?

C’est une bonne question ! Je pense que j’ai juste envie de confirmer ce que j’ai pu vivre. C’est-à-dire, me dire que ça y est, j’ai un public et qu’il va rester et que surtout le public peut me suivre dans mes délires aussi parce que je sais que cet album est un peu différent des anciens mais d’un côté, il est encore plus personnel.