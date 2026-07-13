‘Rising Star’ : que sont devenus les talents de l’émission 12 ans plus tard ?

En 2014, Rising Star débarquait sur M6 avec son célèbre mur interactif. Si le télé-crochet n’a pas duré longtemps, plusieurs candidats, eux, ont continué leur route dans la musique… parfois de façon assez folle.

Comment ne pas commencer par Hoshi ? À l’époque, le mur ne s’était même pas levé pour elle. Douze ans plus tard, elle est devenue l’une des artistes majeures de la chanson française. Plus récemment, Renaud l’invitait même à reprendre la chanson qu’elle avait interprétée dans l’émission. Sacré clin d’œil. La chanteuse revenait récemment avec le single “Pleurer en dansant”.

Autre visage que beaucoup avaient oublié : Agustín Galiana. Avant ses succès à la télévision, l’acteur espagnol faisait lui aussi partie du casting. Depuis, il mène une carrière entre séries, théâtre et musique. Nous le verrons encore prochainement à l’affiche d’une série à succès sur TF1.

Le gagnant Corentin Grevost n’a lui non plus jamais quitté la musique. Après plusieurs retours en 2023 puis 2024 sans succès, l’artiste semble préparer discrètement la suite : “Le reste arrive…” peut-on lire sur sa biographie Instagram. Mais cela fait des mois et des mois qu’on peut le lire…

Des artistes au contact des plus grands…

Finaliste marquante, Ann-Shirley poursuit un beau parcours comme musicienne, aperçue sur scène aux côtés de Clara Luciani ou encore Philippe Katerine.

De son côté, Arno Santamaria s’est imposé comme auteur pour David Hallyday et reste très proche de Cali, ancien juré de l’émission. Les deux artistes ont récemment sorti un duo ensemble.

On peut aussi citer Mathieu Canaby, toujours actif dans la musique aux côtés de Carla de Coignac. Pas de carrière solo pressenti. Les deux amoureux vivent déjà une vie à 100 à l’heure avec la carrière de la chanteuse qui décolle ces derniers temps.

Vous vous souvenez du groupe ‘Les Baby’s’, groupe dont est issu le Marseillais Ulysse, révélé au grand public grâce à la Star Academy. Que de chemin parcouru pour le jeune homme qui publiait un EP rock dernièrement, en solo du coup.

Impossible enfin d’oublier Tiwayo, qui poursuit sa route avec la sortie récente de son album Outsider, ou encore Fabien Incardona qui dévoilait récemment son single “Fantôme”.

Douze ans plus tard, beaucoup d’anciens candidats de Rising Star sont finalement toujours là. Plus discrètement parfois, mais avec des parcours souvent bien plus solides qu’on ne l’imagine. Tandis que tous les autres sont malheureusement tournés à d’autres occupations, qui nous espérons tout aussi épanouissantes.