Seconde semaine à la première place des albums les plus vendus en France pour Clara Luciani avec Cœur. aficia fait le point !

Chaque semaine le SNEP, Syndicat National de l’Edition Phonographique, offre le classement des albums les plus vendus dans l’Hexagone. L’occasion pour aficia de vous faire un focus sur les plus gros succès discographique de la semaine.

Le classement du SNEP prend en compte les ventes de la semaine du 18 au 24 juin 2021 compilant les données issues du téléchargement, du streaming et des ventes physiques.

Clara Luciani toujours N°1…

C’est un succès sans faille pour Clara Luciani avec son second opus Cœur. En effet, le format actuellement porté par le titre “Respire encore” reste N°1 des ventes d’albums en France après être entré dans le classement, la semaine dernière, en pole position.

Cette semaine, l’artiste affiche 12.814 nouvelles ventes. C’est donc un total de 35.102 copies vendues en l’espace de deux semaines d’exploitation. Un très joli score sur un marché très largement dominé par la musique urbaine.

L’Algérino, Hoshi, Koba LaD…

Le Top 3 des meilleures ventes d’albums en France se complète avec L’Algérino et son nouvel album Moonlight qui entre directement à la seconde place pour sa première semaine d’exploitation. Il affiche 8.753 ventes au compteur. Derrière lui, on retrouve Soso Maness qui chute d’une place avec Avec le temps qui compte 6.593 nouvelles ventes pour cumuler à 33.555 exemplaires écoulés après trois semaines dans les bacs.

Du côté des nouveautés dans le Top 10 des meilleures ventes d’album en France, il faut noter que Hoshi arrive à se faire une place dans le classement avec Sommeil Levant propulsé à la septième place grâce à la réédition de cet opus dans sa version Étoile Flippante. Du côté de Koba LaD c’est une entrée en petite forme pour Cartel : Volume 1 qui se classe qu’à la neuvième position pour 3.581 ventes.

Les nouveautés…

Hormis L’Algérino et Koba LaD, il faut descendre à la 15ème place pour trouver Helloween et son album éponyme. Lynda fait entrer son album Papillon à la 33ème place et il faut descendre à la 53ème place pour trouver Nick Cave et Warren Ellis avec Carnage.

Bien plus bas, à la 88ème position, on trouve Nej avec SOS qui fait mieux que Kings of Convenience avec Peace or Love qui entre à la 130ème place. La dernière entrée de la semaine dans le Top 200 est pour Slimka avec Tunnel Vision qui se classe 165ème.