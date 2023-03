Vous les avez peut-être vus passer à travers une vidéo TikTok ou en playlists sur les plateformes de streaming. Louisette & Amaury est LE duo musical à suivre en 2023. aficia vous les présente

Amaury (DJ français connu en tant qu’Ødyssey pour son succès de l’été “Fly” notamment ) a flashé sur Louisette, jeune parisienne initialement responsable communication propulsée Tiktokeuse à plus de 180.000 followers en quelques mois. Ensemble, ils forment les désormais inséparables Louisette & Amaury sur les réseaux sociaux !

C’est ensemble qu’ils ont séduit leur jeune communauté avec une musique pop aux sonorités groovies indies parisiennes. On a par exemple adoré “Dans un bar à Paris” et “Mieux” étant leur plus gros succès jusqu’à aujourd’hui ! Entre du Thérapie Taxi, du Vidéoclub et du Pirouettes, vous allez adorer la fraîcheur et l’énergie de Louisette & Amaury, le groupe pop à suivre en 2023 !

Louisette & Amaury a publié vendredi 3 mars un EP de remixes autour du titre “Mieux”, avec les participations de Stan Lord, Solair et Margo.

Pour aficia, ils ont accordé leur toute première interview !

Découvrez l’interview ‘Flash’ de Louisette & Amaury :