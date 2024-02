Pablo Leo : le portrait électro de la semaine 

Pablo Leo, c’est l’étoile montante de l’électro/chill en France. aficia vous le présente à travers son portrait de la semaine qui lui est dédié.

Son CV

Pablo Leo, c’est son nouveau nom de scène, on oublie PALOSUEÑO donc ! Pablo de son vrai prénom, fait tout simplement partie des 100 DJ’s français les plus écoutés dans le monde. Il s’inscrit dans le registre électro/chill. Il prend également la vague des covers à la sauce électro/chill. Dernièrement, il s’offre le luxe de reprendre d’ailleurs “Beautiful Girls” de Sean Kingston, un succès des années 2000, à la sauce électro/chill. On dira que Trinix, Sara Costa ou PLÜM sont ses plus grands modèles. À seulement 22 ans, il s’est imposé comme l’un des artistes les plus talentueux de sa génération.

Pablo Leo en chiffres

Pablo Leo s’est fait remarquer avec des titres à succès comme “Chasing My Dreams ” aux 10 millions d’écoutes rien que sur Spotify, ou “Just The Two Of Us” qui a tout simplement été en top tendances Instagram tout l’été, devenant N°1 mondial d’utilisations en Réels, avec plus de 500 millions de vues ! Aujourd’hui, le jeune parisien se félicite d’avoir atteint aussi plus de 40 millions de streams sur les plateformes de streaming !

Son actualité

Pablo Leo fait partie de ces artistes hyper prolifiques, avec une nouvelle sortie tous les mois quasiment. Il a sorti une petite dizaine de morceaux rien qu’en 2023… Et ça, les plateformes de streaming apprécient ! Alors, il ne perd pas la main et partage avec son ami Ødyssey, un cover electro/chill de “Coming Home” de Diddy et Skylar Grey (2010). Un pari très réussi qui nous replonge dans la nostalgie de ces années qui paraissent si lointaine.

A côté de cela, le jeune artiste travaille pour différents artistes (dont Nardo) et réalise leurs titres dans l’ombre, de l’indie pop au hip-hop, en passant par l’électro, évidemment ! On a hâte de suivre tout ça !

Découvrez “Coming Home”, le dernier single de Pablo Leo :

