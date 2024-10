Olympe Chabert en interview ‘Flash’ : « Cet album est l’aboutissement de tellement de choses… »

Haut les cœurs vient de sortir. Pour l’occasion, aficia libère l’interview flash d’Olympe Chabert !

Olympe Chabert, c’est une de ces étoiles montantes qui nous font du bien. Portant fièrement l’étendard du label de Bigflo et Oli depuis 2021, l’artiste originaire de Clichy nous a depuis révélé un univers voluptueux où les bonheurs et les doutes se chantent dans l’habit de la sincérité.

Après plusieurs singles, c’est en début de semaine qu’elle dévoilait son premier projet Haut les cœurs (partie 1). Un cinq titres maîtrisé où l’on passe du rire aux larmes, entouré de compositions originales. Un petit bijou qui devrait nous suivre des semaines durant…

À lire aussi : Rose Festival 2024, un show grandiose et curieux !

À l’occasion de cette bonne nouvelle, la rédaction a sorti de ses notes une interview réalisée il y a quelques semaines à l’occasion du Rose Festival 2024, où Olympe avait eu le plaisir de jouer. Papote et quelques notes, voici notre interview flash !

1. Nous sommes obligés de te le demander, tu sors à peine de scène, devant plusieurs milliers de personnes, alors, tu te sens comment ?!

Quelle émotion ! Ils étaient à fond, avant même le show. Pendant les balances, ça criait si fort… On s’en est vraiment bien sortis.

Rose Festival 3ème édition, Toulouse, 2024, Show de Olympe Chabert Rose Festival 3ème édition, Toulouse, 2024, Show de Olympe Chabert

MDHML MDHML

Et portant, on a joué des nouveautés, on a tenté des trucs, c’était impressionnant, surtout avec un show de cette taille. Ça donne beaucoup d’énergie, j’étais à la maison, ça clôture l’été à merveille.

2. Si Olympe Chabert devait se présenter en quelques mots à nos lecteurs, elle leur dirait quoi ?

Une pop très libre, je me nourris de beaucoup d’influences, urbaines, étrangères, je suis très curieuse. Je peux passer pas mal de temps autour d’un instrument, qui va me faire penser à quelques chose, puis j’écris et j’articule autour de cette émotion.

Je parlerais d’émotions pour évoquer mon travail. Le but est de créer une connexion réelle avec l’auditeur. Si mes mots pouvaient l’atteindre, ne serait-ce qu’une fois, ce sera gagné.

3. Ton premier album sort dans quelques jours, tu te sens comment, on peut en savoir un peu plus ?

Si tu savais comment j’ai hâte ! C’est l’aboutissement de tellement de choses… D’allers-retours en train, de notes, de questionnements. Ce projet est le premier derrière lequel j’ai placé une réelle structure, une cohérence. Il sera une bonne porte d’entrée pour découvrir ce que je fais en tant qu’artiste.

Il est à vous maintenant !

Les prochaines dates d’Olympe Chabert :

Liens de la billetterie : juste ici

Découvrez Haut les cœurs, le dernier projet d’Olympe Chabert :

Photos : Maxime Duhamel ; m.duhamelpro@gmail.com

Texte / interviews : Lucas Laberenne