C’est clippé #9 avec Doowy, Josman, Edgär et November Ultra

C’est clippé ! Chaque semaine, la rédaction te propose les quatre clips qu’il ne faut absolument pas rater. De par leur réalisation ou bien leur message, on t’explique ce qui les rend uniques !

C’est clippé pour…

Josman – M.A.N

Une réalisation un peu particulière cette semaine, « M.A.N » du rappeur Josman. Clip annonciateur d’un nouvel album à paraitre le 18 mars prochain. Si aucune musique réelle ne s’y fait entendre, l’ambiance est sombre, le travail photo imagerie aux petits ognons. Sous une brume hivernale, on devine le rappeur bouquet de fleur en main. Après les excellents projets J.O.$ et SPLIT, l’artiste parisien ne semble pas avoir abandonné son goût pour les belles images. Amour déchiré, trame narrative, peu d’indice dévoilé sur le projet, mais une hype bien précédente…

Doowy – Te Plaire

À quelques semaines de dévoiler son premier EP Contre-Nuit prévu pour le 25 mars, l’artiste bruxellois Doowy dévoile “Te Plaire”. Un titre pop-électro qui joue sur les alternatives d’une rencontre amoureuse quelque peu rapide… Réciprocité, solitude ou encore tension amoureuse, l’artiste nous fait vivre ces histoires dont le coeur à ses raisons que la raison ignore !

Le clip réalisé par Quentin Moll-Van Roye joue des jeux de néons pour donner une ambiance particulière et qui incarne parfaitement les mots de l’artiste.

Edgär – Dictators

Après avoir sorti deux EP que nous avions eu l’occasion de vous présenter, le duo Edgär publiera le 1er avril son premier album baptisé Secret. À l’intérieur de cette boite à secrets, une multitude de tubes électro-pop aussi ravageurs qu’efficaces les uns que les autres. Parmi eux, “Dictators”, déjà pourvu d’un clip. Ici, les deux chanteurs troquent leur tenue de civil pour des peluches géantes. À l’intérieur, ils sont comme invulnérables et dansent librement sur les vestiges du passé pour illustrer cette dualité. Une chanson comme pour extérioriser chaque raz-de-marée émotionnel.

November Ultra – “bedroom walls”

Quand deux talents qui émanent de la douceur se réunissent pour une collaboration artistique, le résultat ne peut qu’être le reflet de ces âmes réconfortantes. C’est ici le cas avec November Ultra qui confie la réalisation de son clip “bedroom walls” à Elisa Baudoin (Terrenoire, Maëlle, Vianney, Janie…). Des fleurs, des couleurs pastels, des plans qui se succèdent avec délicatesse, c’est ce que nous retrouvons dans cette vidéo qui nous envoie tout droit dans un monde féérique .



Un univers que l’on retrouvera sur son premier album prévu pour le 8 avril mais déjà disponible en précommande. Et cette atmosphère suspendue et poétique, on l’image parfaitement représentée en live dans une salle de concert ultra intimiste…