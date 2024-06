Coldplay illumine le ciel lyonnais après une pluie diluvienne

Les 22, 23 et 25 juin le groupe britannique Coldplay a donné trois concerts à guichets fermés au Groupama Stadium de Lyon. Nous étions au premier show !

Samedi 22 juin, aux alentours de 18h15, un orage est tombé sur le Groupama Stadium. Des trombes d’eau se sont abattus sur le stade. Un grand nombre de fans installés dans la fosse se sont réfugiés dans l’enceinte du stade. Mais les plus courageux sont restés, malgré l’averse, aux abords de la scène. Couverture de survie au-dessus de la tête, parka et poncho sur les épaules. D’autres n’avaient pas prévus le coup et ont fini trempés. La chanteuse Ronisia a ouvert le bal vers 18h50 parapluie à la main pour affronter les caprices du ciel lyonnais. Elle a interprété plusieurs de ses titres afro-pop pour ensuite laisser la place à une autre artiste. Janelle Monáe. Une diva américaine à la voix puissante qui a chauffé le stade avec ses tubes mêlant la soul, le hip-hop et le RnB.

Quelques minutes avant l’arrivée de Coldplay ©Inès Fakche

Le groupe s’est fait désirer. Près de 60 000 personnes attendaient impatiemment l’arrivée de Coldplay aux alentours de 21h30. Une série de trois concerts à Lyon dans le cadre de leur tournée “Music of the Spheres World Tour”. Les artistes ont choisi une entrée simple mais mémorable. Chris Martin, Guy Berryman, Will Champion et Jon Buckland sont arrivés en marchant dans la fosse, avant de rejoindre la scène et de lancer le show. Le groupe de pop-rock britannique a débuté la soirée avec le titre “Higher Power” devant une foule en délire. Durant le spectacle, deux fans ont eu l’opportunité de monter sur scène. Ils ont partagé la chanson “Everglow” avec le chanteur Chris Martin. Un souvenir qu’ils n’oublieront jamais.

Pendant un instant, Coldplay a invité son public à ranger ses appareils électroniques afin de profiter un maximum de l’instant présent tous ensemble sur le titre “A Sky Full Of Stars”. À plusieurs reprises, les caméras ont filmé les spectateurs et ont diffusé les images sur grand écran. Puis Chris Martin va s’amuser à improviser une chanson en se basant sur les personnes qu’il voit défiler à l’écran. En bref, un vrai moment de partage et de cohésion.

Coldplay ©Anna Lee

Une scénographie spatiale et très colorée

Les bracelets lumineux distribués à l’entrée du Groupama Stadium n’ont pas tardé à clignoter comme des dizaines de milliers de lucioles dans le ciel de Lyon. Effets spéciaux, confettis multicolores projetés dans les airs, des planètes géantes gonflables qui dansent autour de la fosse, une boule à facettes géante… Les spectateurs ont voyagé dans différentes planètes le temps d’une soirée.

Au final, l’essentiel du concert a pu sur dérouler sans pluie. Les fans ont pu danser et chanter sur les tubes du groupe emmené par Chris Martin, de “Viva la vida” à “Paradise”. Après 2h15 de show, Coldplay a clôturé le concert avec un très beau feu d’artifice. Les fans sont sortis avec des étoiles plein les yeux !

Inès Fakche