Ce classement est basé sur les données du SNEP, le Syndicat National de l’Édition Phonographique. Et pour la semaine du 15 au 21 octobre 2021 c’est le groupe Coldplay qui entre directement à la première place avec Music of the Spheres.

C’est bien Coldplay qui signe un beau retour avec l’album Music of the Spheres. Le neuvième album du groupe, produit par Max Martin et porté par le single “Higher Power”, affiche un total de 15.908 ventes pour sa première semaine d’exploitation. Un score qui lui permet d’éjecter Naps de la première place des charts.

La seconde place est également une nouveauté. En effet, c’est Timal qui entre sur la seconde marche du podium avec Arès. Après le très beaux succès de Trop chaud et Caliente (plus de 100.000 ventes en France), son troisième opus semble prendre le même chemin et affiche 10.672 ventes pour sa première semaine d’exploitation.

Il y aura un goût de déception pour le troisième… C’est Naps qui occupe cette place. Il était N°1 la semaine dernière avec Best Life. Il passe de 11.674 ventes à 6.278 exemplaires écoulés sur sa seconde semaine d’exploitation.

Une autre nouveauté se trouve dans le Top 10 des meilleures ventes d’albums de la semaine. Il s’agit de la bande originale de la série ‘Validé’. La saison 2 semble rencontrer toujours le même succès que le premier volume. L’album entre à la septième place avec l’équivalent de 3.470 ventes.

Hubert-Félix Thiéfaine connaît une grosse chute… Son album Géographie du vide passe de la deuxième à la huitième place. On note l’absence dans ce Top 10 des meilleures ventes d’albums de Sopico avec Nuages, pourtant très largement salué par la critique. Idem pour Cœur de Pirate avec Impossible à aimer. Dans un autre style, nous aurions aimé voir dans ce tableau Finneas avec Optimist, son premier album.

À noter : aficia vous propose le classement des meilleures ventes d’albums en France avec les données publiques du SNEP. Nous ne pouvons vous offrir un classement en détail avec les chiffres de ventes, n’ayant pas accès aux informations.