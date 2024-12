Eddy de Pretto : retour en images sur la tournée ‘Crash cœur tour’

Le mercredi 4 décembre, le Zénith de Lille accueillait l’artiste cristolien Eddy de Pretto. Nous y étions !

Plusieurs milliers de spectateurs se sont rendus dans la plus grande salle lilloise le mercredi 4 décembre afin d’assister au concert de Eddy de Pretto. Durant sa tournée ‘Crash cœur tour’, le trentenaire vagabonde à travers l’Hexagone, de salle en salle et de zénith en zénith. Le public nordiste était au rendez-vous et attendait impatiemment le “kid” de Créteil. Et ils en ont eu plein les yeux !

Ce concert n’était pas un simple concert mais un véritable spectacle à part entière. L’équipe technique et artistique de l’artiste a utilisé de nouvelles technologies et a joué sur les perceptions auditives et visuelles des spectateurs pendant près de 2 heures. Tout le long du show, l’interprète a communiqué avec le public rendant le spectacle encore plus vivant.

La jeune chanteuse Yoa a assuré la première partie du concert en dévoilant plusieurs morceaux dont son dernier single “Contre-coeur”. Les Lillois ont pu découvrir l’univers de l’artiste avant l’arrivée de Eddy de Pretto.

Retour en images sur le concert de Eddy de Pretto :

©Inès Fakche ©Inès Fakche

©Inès Fakche

©Inès Fakche

©Inès Fakche ©Inès Fakche

Inès Fakche

Découvrez la Setlist du ‘Crash cœur tour’ :