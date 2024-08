Elle est l’auteur des tubes “Hot”, “Amazing” ou encore “Sun is Up”, et pas seulement ! INNA est toujours très plébiscitée et sera de passage en France…

C’est l’un des beaux événements de l’été en France ! Pour la toute première fois en 15 ans de carrière (hors tournée des discothèques), la chanteuse roumaine donnera son tout premier concert solo en France. Cela se passera à Nice très exactement. Vous avez rendez-vous le 31 août 2024 au théâtre de Verdure, à quelques pas de la promenade des anglais. Il s’agit d’un concert organisé dans le cadre du ‘Nice Music Live’.

Certes, INNA est beaucoup moins présente sur les ondes qu’à son apogée (2010/2011). Mais la chanteuse ne s’est pour autant jamais arrêtée. Elle n’a pas non plus quitté les sommets des charts. Elle s’est réinventée en collaborant avec des artistes comme Pitbull, Flo Rida, J Balvin, Daddy Yankee, R3HAB, Alok & Sofi Tukker, Sean Paul, Stefflon Don, Timmy Trumpet, Tujamo. Les Français se la sont également arrachés : Michael Calfan, ou encore Matt Houston. Rien que ça nous direz-vous !

La Roumaine est actuellement au sommet des charts en France et aux Pays-Bas Spotify et Shazam avec “Rock My Body” (183 millions d’écoutes sur Spotify). Plus récemment, c’est “Queen Of My Castle” qu’elle partage avec Kriss Kross Amsterdam qui squatte le haut des classements. Deux énormes tubes électro/dance !

Pour toutes ces raisons, ce concert promet d’être un show incroyable !

Billetterie disponible ici.

Découvrez le dernier succès d’INNA :