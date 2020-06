Amir célèbre l’instant présent avec “La Fête”

Après une pause salvatrice, Amir opère son retour sous le feu des projecteurs avec “La Fête”, un nouveau single à découvrir sur aficia !

C’est avec l’entêtant “5 minutes avec toi” que nous avait laissé Amir l’année dernière après une belle et longue exploitation de son dernier opus à succès Addictions. Et pour cause, le projet sorti en 2017 a été plébiscité par le public puisque plus de 300.000 copies se sont écoulées grâce à une pléiade de titres lumineux tels que “États d’amour”, “Les rues de ma peine” ou encore la somptueuse ballade “Longtemps”.

Après une tournée jouée à guichets fermés, l’artiste s’est octroyé une pause pendant laquelle il est devenu père et a pu travailler sur la réalisation de son troisième disque actuellement en cours d’enregistrement. En prélude à l’arrivée d’un nouvel effort, Amir en dévoile le premier extrait sobrement intitulé “La Fête”.

Un mantra fédérateur

Cette année, nous pourrons compter sur Amir pour ensoleiller nos soirées d’été. Aux accents orientaux, “La Fête” mise sur une mélodie éclatante et exotique pop-electro, délicieusement agrémentée des riffs d’une guitare électrique. Résolument moderne et aérienne, la piste se révèle addictive et dansante. Pari réussi donc.

D’emblée, la voix suave d’Amir entonne des mots positifs pour faire résonner l’espoir, la chance et l’amour. Afin de célébrer l’ivresse de la vie, l’interprète de “J’ai cherché” balaie les angoisses et les problèmes grâce à la musique et aux festivités. “On est tous nés pour faire la fête / Comme si on ne l’avait jamais faite / La fête / On est tous nés pour faire la fête / Au pire, on l’a fait dans nos têtes” scande-il sur un refrain universel et fédérateur. À noter que le clip de “La Fête” sera sur nos écrans dans une poignée de jours : le 17 juin !

Écoutez “La Fête”, le nouveau single d’Amir :