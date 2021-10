À l’occasion de la sortie de son nouveau single “Rétine”, aficia est parti à la rencontre d’Amir pour qu’il nous raconte les secrets de son titre… confidences !

Depuis la sortie d’ “Oasis” (2016), aficia croit au talent d’Amir. Une carrière qui n’a pas mis beaucoup de temps à décoller grâce à l’effet Eurovision un an plus tard et à un premier album Au cœur de moi, couronné de succès.

Le 12 novembre prochain, l’artiste toujours aussi solaire, publiera la réédition de son troisième album Ressources, promu par les singles “La fête”, ou encore « Carrousel » en duo avec Indila. Sur cette réédition, 7 nouveaux titres inédits apparaitront, où se glissera aussi le single “Rétine” fraîchement dévoilé.

L’artiste toujours aussi positif et réfléchi, nous a accordé quelques instants dans son agenda très serré pour dévoiler quelques confidences à propos de son nouveau single “Rétine”. Une première partie d’interview à découvrir sans plus tarder…

Amir : l'interview…

Bonjour Amir. Comment vas-tu en cette rentrée 2021 ? Quelque chose me dit que tu es sur tous les fronts depuis quelques mois…

Oui écoute, je travaille beaucoup depuis la rentrée, et même depuis l’été. J’ai fait le choix de ne pas prendre de vacances cet été. J’ai rapidement enclenché la vitesse supérieure, j’ai travaillé tout l’été, à la fois sur l’écriture des chansons de la réédition, de la répétition du texte et de la scène, sur la pièce de théâtre sur laquelle je travaille, sur la biographie également. J’ai eu la chance de faire quelques concerts aussi.

Cela n’a pas du tout été un été de vacances, mais j’en suis tout à fait satisfait car cela m’a donné une rentrée sur les chapeaux de roues. Maintenant, défendre tous ces projets là à la fois et en même temps, c’est pour moi un exercice nouveau et très intéressant qui m’offre la possibilité de m’exprimer sur des sujets que je n’ai jamais évoqué.

Du coup, tu as plein de choses à offrir au public ?

C’est beaucoup de surprises qui vont se dévoiler les unes après les autres. Moi, je sais ce que j’ai l’intention de dévoiler au public, mais eux ne le savent pas encore. C’est excitant, et cela me permet de les surprendre davantage.

Il y a quelques semaines, je leur annonçais mon passage dans ‘Nos terres inconnues’ (diffusion le 2 novembre sur France 2, ndlr). Ce sont plein de choses comme ça qui sont fortes à vivre en tant qu’artiste et quand on aime communiquer avec son public.

Et puis là tu viens de revenir avec un nouveau single baptisé “Rétine”. N’est-ce pas dangereux de revenir sur les ondes avec une ballade up-tempo qui parle d’amour, pour annoncer la réédition d’un album ?

Je ne sais pas comment juger qu’un choix artistique est risqué, ou pas. Je t’avoue que ce n’est pas une considération que je prends en compte. En général, je fais mes choix en fonction de la sincérité de la chanson qui reflète mon envie du moment. À partir du moment où “Rétine” a été un choix sincère, authentique et que c’est l’énergie dans laquelle je voulais revenir, la question de risque ne s’est jamais posée. Ce n’est pas à moi de décider du succès ou pas d’un morceau, ce sera le soutien des médias et puis évidemment, par-dessus tout, l’adhésion du public, qui, à ce stade, me paraît extraordinaire sur “Rétine”.

J’aurais tendance à comparer ce titre à “Longtemps” qui avoisine tout de même les 100 millions de vues sur YouTube…

Cela peut ressembler, étrangement, même si pour moi il n’y avait pas de parallèle à faire, à la période de « Longtemps », oui. C’est vrai que j’ai tendance à faire des up-tempo et que les ballades ont une place relativement atypique dans mon répertoire.

Mais en même temps, c’est toujours agréable pour moi de faire ce changement de registre car je m’amuse sur scène, je m’amuse en promo, et ça me donne l’impression de me détendre musicalement et de souffler un peu.

Je vois dans les crédits de “Rétine” que c’est toi qui l’a écrit, avec son trinôme de toujours. C’est un trio qui fonctionne toujours très bien à priori ?

J’ai écrit “Rétine” avec deux copains qui sont Stav et Nazim, ce dernier étant mon plus fidèle binôme, oui. Parfois je commence des chansons avec lui, parfois j’en termine. Ce trio, c’est une épice que j’ai besoin d’intégrer dans mes chansons, puisqu’on se correspond musicalement à la perfection.

Dans l’idée, “Rétine” est une chanson de son époque puisque nous l’avons travaillé via Zoom, à distance. Au début, je ne te cache pas que je ne croyais pas au fait de pouvoir créer une chanson à distance… Mais les problèmes de voyages, les pass sanitaires, nous ont pas mal empêché de nous réunir tous les trois, Stan vivant à l’étranger.

Comme je te le disais au début, à la fin de la journée, lorsque j’ai fait la première note vocale qui rassemblait toutes les paroles, la mélodie en guitare voix et que je leur ai balancé ça, cela a été une conviction immédiate pour tous les trois. On ne savait pas qu’on serait aussi contents face à cette chanson.

On a une chanson d’amour qui nous parle, qui est assez atypique dans ce qu’elle évoque, dans son texte, dans l’orchestration avec ce passage électro. On expérimente, et en même temps, il y a un côté rassurant dans ce qui est sorti qui nous a complètement convaincus.

C’est allé au-delà des auteurs compositeurs du titre,

elle venait d’être validée et choisie par le public… AMIR

Comment as-tu su que “Rétine” devait sortir en tant que single ?

Lors de mon dernier concert de l’été, avant de me séparer de la scène et de mon public et d’une longue trêve avec mes musiciens, je me suis demandé comment ‘pourrais-je dire au revoir sur une note de renouveau‘. Et là, je sais pas ce qui m’a traversé l’esprit, j’avais encore la chanson dans la tête, on sortait tout juste du studio, elle était vraiment toute fraîche. Je me retourne vers les musiciens, ils ne sont pas prévenus, je leur joue les premiers accords de la chanson… Puisqu’ils sont doués, ils ont très très vite compris le délire et à partir de là, un live improvisé de “Rétine” a vu le jour.

Cette reprise a tout de suite ramené des échos très puissants. J’ai décidé de reposter une vidéo qu’une fan avait faite dans le public. Là, j’ai eu la vague des gens qui adhèrent. C’est allé au-delà des auteurs compositeurs du titre, là, elle venait d’être validée et choisie par le public. Si tu veux, c’est ce qui a appuyé, nous a orienté…

Rendez-vous très bientôt pour découvrir la suite de l’interview où l’on parlera de la réédition de l’album et de sa carrière…

