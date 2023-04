Vous êtes-vous déjà posés la question de quelle façon communiquait Amir sur ses réseaux sociaux ? Non ? Et bien nous oui ! Nous avons rencontré Aly, sa ‘social media manager’…

La semaine dernière, nous évoquions la communication que peuvent faire Pierre de Maere, Gjon’s Tears et de Mosimann. Nous leur demandions s’ils étaient à l’aise avec Instagram, Twitter, si c’était eux qui étaient derrière leur téléphone toute la journée, ou si, au contraire, ils externalisaient. Vague question…

Amir et les réseaux sociaux

Cette semaine, nous nous sommes intéressés à l’artiste Amir. Très plébiscité sur les réseaux sociaux, savez-vous de quelle façon Amir communiqué sur ses réseaux ? Nous avons fait connaissance en exclusivité avec celle qui le suit au quotidien. Elle va nous en dire beaucoup plus sur la gestion des réseaux sociaux par une star de la variété pop en 2023.

Aly x Amir : un binôme qui fonctionne

Amir – album Ressources

Certains artistes comme Amir font appel à des “social media manager”. Ce sont des personnes qui gèrent toute (ou en partie) la communication d‘un artiste. Depuis son tout premier passage dans ‘The Voice’, Aly Levy via son agence Aly Agency, s’occupe de sa communication : “On a commencé ensemble dès le début, depuis son parcours dans ‘The Voice”, nous confie-t-elle. Tandis que lui devait devenir dentiste, elle devait être avocate.

Lorsqu’Amir rencontre Aly, il lui glisse : “Je te sens énergique et passionnée, j’ai trop envie que tu t’occupes de mes réseaux”, ce à quoi Aly répondit : “Et toi, je suis sûre que tu vas réussir, j’ai une bonne étoile !” Ils se sont faits confiance mutuellement. Ils ont tout plaqué l’un pour l’autre, et depuis, c’est ensemble qu’ils travaillent main dans la main : “C’est comme si on avait une garde partagée sur ses réseaux”, déclare Aly.

Mais alors, comment bossent-ils ensemble ?

Amir est un geek des réseaux sociaux, il adore ça ! Il est partout : Tiktok, Facebook, Instagram, Twitter ! J’ai vu le projet grandir, et j’ai grandi aussi avec le projet. J’ai d’abord appris à le connaître au démarrage, j’ai appris à comprendre son langage, sa façon de parler, puis on est devenu très proche. On a un planning de posts partagés pour les choses officielles (sortie de single, promo importante) avec une stratégie de communication que je partage avec lui et son label Warner. Le reste du temps, je suis en lien avec lui sur Whatsapp. Dès qu’on a une idée mutuelle, on se la donne et on décide de qui poste. On se dit “attention là j’aime pas trop cette tournure” ou des choses comme ça. Aly pour aficia.

De l’authenticité avant tout

“Moi je ne peux et je ne veux pas remplacer l’artiste sur ses réseaux. C’est une co-gestion, une collaboration. On tient à garder l’authenticité. C’est Amir qui est derrière ses comptes. C’est très important pour lui d’être proche de ses fans et de sa communauté. Quand ce sont des publications officielles, je signe “WebTeam Amir”. Quand ce sont des postes officielles, j’essaye de lui proposer des légendes comme si c’était lui qui parlait. on échange beaucoup et il valide le tout”.

Aujourd’hui Aly Agency gère ou a géré par le passé la communication de Rita (Parlophone), Stéphane Legar, d’Anggun mais aussi des humoristes comme Titoff qu’elle coache. Son site internet.

Découvrez la version acoustique du dernier single d’Amir et Black M :