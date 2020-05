Clip “La vie d’artiste” : Christophe Maé nous emmène à Lisbonne

Christophe Maé est de retour avec le clip de sa chanson “La vie d’artiste” issue de l’album du même nom. C’est à découvrir sur aficia.

À l’automne dernier, Christophe Maé était de retour avec son nouvel opus La vie d’artiste. Pour ce cinquième album studio, le chanteur a souhaité raconter la vie qu’il mène depuis de nombreuses années. Christophe Maé a su proposer un album qui lui ressemble où il y évoque les rencontres avec son public ou encore les moments de doutes que vivent tous les artistes.

Dans un premier temps, c’est avec le titre “Les gens” que le chanteur décide de dévoiler l’univers de ce nouvel opus. “Les gens” est d’ailleurs le titre le plus écouté de cet album sur Spotify et dépasse les 5,6 millions d’écoutes sur la plateforme. Le 12 décembre, c’est avec le clip de “Casting” que Christophe Maé poursuivait l’exploitation de son disque et cinq mois plus tard, l’interprète du célèbre “Il est où le bonheur” continue de faire connaitre l’album en offrant le clip de “La vie d’artiste”.

Direction Lisbonne

Pour ce nouveau clip, Christophe Maé nous emmène au cœur de la capitale portugaise où l’on reconnait l’architecture typique de Lisbonne mais aussi ses ruelles traversées par les tramways colorés.

Tournée au début du mois de février, cette vidéo illustre parfaitement la vie d’un artiste, toujours souriant malgré les difficultés et les moments plus sombres parfois rencontrés. Chacun se cachant parfois derrière un masque souriant pour faire face à la vie…

Découvrez “La vie d’artiste”, le nouveau clip de Christophe Maé :