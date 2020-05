Ecco rallume la flamme avec son premier single “Wurlitzer”

Après s‘être fait remarquée dans ‘The Voice’, la jeune Ecco dévoile son tout premier single “Wurlitzer” sur lequel elle s’est bien entourée…

Âgée de seulement 18 ans et découverte lors de la saison 7 de ‘The Voice’, Ecco nous avait charmé avec sa reprise de “Life On Mars” de David Bowie aux auditions à l’aveugle. Peu après l’émission, elle offre avec étonnante réinterprétation de “Voyage Voyage” de Desireless. Un choix culotté mais qui lui ouvre aujourd’hui les portes du label Berthe pour préparer son premier album…

Après des mois de travail, Ecco dévoile une partie de son univers avec “Wurlitzer” en référence au piano de 64 touches qui ont fait la particularité de groupes comme Daft Punk, Supertramp ou Ray Charles.

Avec cette jolie ballade écrite par Corson et réalisée par Tristan Salvati (Angèle, Coeur de Pirate, Louane…) et Boban Apostolov (Jenifer, Camille Lou…), Ecco caresse nos oreilles avec beaucoup de poésie et de douceur en parlant d’une flamme qu’elle tente de rallumer via les touches de son beau piano.

Découvrez “Wurlitzer” , le premier single d’Ecco :