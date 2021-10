La saison ‘The Voice all Stars’ se poursuit, et la finale arrive à grand pas. aficia en a profité pour interviewer quelque uns des talents…

C’est notre troisième rendez-vous spécial ‘The Voice’. Nous avons récemment eu Flo Malley, MB14 ou encore Louis Delort en interview. Et si pour beaucoup, ‘The Voice’ a été un énorme tremplin, pour d’autres, une simple mise en lumière qui leur a permis de tourner partout en France et de vivre de leur passion. C’est d’ailleurs le cas d’Antoine Galey (saison 5), Ecco (saison 7) et Will Barber (saison 6)…

Qu’ils soient encore en lice ou non, aficia leur a posé quelques questions pour avoir leur ressenti vis à vis de leurs prestations, leurs intentions dans le concours mais aussi sur leurs futurs projets… l’occasion d’en savoir un peu plus sur eux, hors émission !

Antoine Galey, Will Barber et Ecco en interview…

J’imagine que vous étiez devant votre télévision le soir de la diffusion de votre Audition à l’aveugle dans ‘The Voice All Stars’. Quel regard portez-vous sur votre prestation ?

Ecco : Pour être honnête, je ne me souviens pas de ma prestation et c’est assez drôle car nous sommes plusieurs talents dans ce cas là, pour en avoir parler avec d’autres. Personnellement, j’étais vraiment dans un état de stress et de fatigue intense. J’avais vraiment hâte de regarder ma performance à la télévision.

Je n’ai pas eu de regrets car ça m’a permis de rencontrer tellement d’artistes formidables et d’interpréter une chanson, que j’adore, d’une chanteuse que j’adore, sur le plateau de ‘The Voice’, dans des conditions qui sont quand même excellentes, on ne va pas se mentir. Le tournage avait eu lieu en décembre 2020, cela faisait tellement longtemps que je n’avais pas fait de concerts… Donc ce n’était QUE du plaisir, malgré le stress.

Antoine : Je n’étais malheureusement pas devant ma télévision samedi, j’étais en concert au Portugal. Mais j’ai regardé le replay depuis ma petite chambre d’hôtel avec les copains du concert et c’est cool quoi ! J’ai vraiment du mal à me voir à la télévision, mais ce qui est particulièrement cool, c’est le retour des gens.

C’est là qu’on voit qu’on n’a pas déçu, qu’on n’a pas fait un truc qui est vraiment à l’ouest, et que quelque part, on mérite notre place. Ça fait du bien de l’entendre dire, et même de se le dire. Ca fait beaucoup de bien, c’est bon, et j’aime bien ça !

Will Barber : Devant ma télévision, j’ai vraiment aimé ma prestation, je me suis retrouvé et donc aucun regret, que du bonheur !

Quels étaient et quels sont les objectifs, tant personnels que professionnels, qui vous poussent à participer à cette saison anniversaire ?

Ecco : L’objectif personnel, c’était de me faire plaisir à nouveau, parce que quand on goûte à ça, c’est difficile de retrouver des sensations équivalentes. Chanter dans ces conditions là, c’est un peu un luxe. On était beaucoup à vouloir retrouver ces sensations-là. Mais surtout de montrer qui j’étais devenu, de montrer ce que je fais maintenant.

Si j’ai fait The Voice, ce n’est pas pour faire un simple concours de chant , c’est aussi pour profiter de la visibilité que cela m’apporte afin de mettre en avant mon projet et notamment le single qui vient de sortir. Quand j’avais fait l’émission, j’avais 16, 17 ans, maintenant je vais sur mes 21 ans. On évolue vite à cet âge là, on grandit. C’était important pour moi de montrer qui j’étais devenu.

Antoine : Il y a deux objectifs de participer à la saison anniversaire : déjà de kiffer, de revenir dans une émission qui a marqué, qui a été importante, qui a été fondatrice, en tant que personne et en tant que musicien. Et puis, finir ce qu’on a commencé. Voir ça à deux époques complètement différentes. C’est un objectif très personnel.

Et plus professionnellement et comme beaucoup d’autres talents, je viens de sortir mon premier single avec mon groupe Metro. C’est aussi chercher cette mise en lumière que propose ‘The Voice’ à de nombreux artistes et qui est hyper bénéfique pour beaucoup de projets.

Will Barber : Honorer l’anniversaire de l’émission et me glisser sous les projecteurs pour présenter tout le travail effectué jusqu’à aujourd’hui.

À quoi devons-nous nous attendre dans ‘The Voice All Stars’ ?

Ecco : C’est vrai que la barre était très haute avec tous ces talents. Chanter parmi ces grands chanteurs qui, pour beaucoup, ont une voix très puissante et qui ont une technique incroyable, j’étais comme une petite souris.

On ne peut pas dire que ma voix soit très puissante, elle est plus dans la délicatesse, dans l’émotion. Mais après, j’ai fait ce que je savais faire. Et ce n’est pas parce que je chante moins fort que je chante moins bien que les autres, évidemment ! Il faut s’attendre à de l’émotion, comme toujours j’ai envie de dire avec moi en tout cas…

Antoine : Je ne suis pas un chanteur hyper technique, ni hyper vocal contrairement à d’autres de cette saison qui sont, sur ce terrain là, beaucoup plus à l’aise que moi et beaucoup plus expérimentés. En revanche, ce que j’essaye de donner aux gens, c’est cette façon d’incarner un morceau, essayer de ressentir chaque mot, dans le fond de mes tripes, essayer de le faire ressentir aux gens. C’est ça qui me fait vibrer, c’est ça qui m’a toujours fait vibrer, sur scène, en studio…

C’est pour ça que j’aime ce métier et c’est ça que j’ai envie de faire. Je vais travailler dans ce sens là. Évidemment, continuer à travailler la technique vocale. J’ai envie de devenir un vrai chanteur. Je ne veux pas chanter faux toute ma vie et finir par sortir le dernier album de Renaud. C’est sur ça que je m’axe.

Will Barber : Avoir la qualité de voix qui m’accompagne sur le parcours depuis ces quatre ans passés et qui s’affirme un peu tous les jours.

Beaucoup de concerts, d’albums, de rencontres se sont passés

et cette lumière va nous accompagner pour défendre

le nouvel album prévu pour début 2022. Will Barber

Entre votre premier passage dans ‘The Voice’ et celui-ci, il s’est passé beaucoup de choses pour vous… Profiterez-vous de cette remise en lumière en prime time sur TF1 pour dévoiler la suite de vos projets, et si oui, quels sont-ils?

Ecco : Comme je l’ai dit, je viens de sortir un single qui s’appelle “Emmène-moi” dont je suis très fière et très contente. Chanter dans ‘The Voice’, c’est une chose, mais en fait, vu qu’on interprète des chansons qui ne sont pas les nôtres, ce n’est pas la même chose que d’interpréter ses propres chansons.

En l’occurrence, je suis auteure et compositrice, j’ai envie de dévoiler ce que je suis vraiment. On se doute un peu à travers la voix, une identité musicale, mais c’est différent que d’interpréter ses propres chansons. Donc oui, un single qui vient de sortir, avec un clip qui arrive. Il sortira peut-être pendant ‘The Voice’, je sais pas encore. Puis, il y aura un projet un peu plus tard sous un format un peu inédit, plus de chansons, que j’ai écrites surtout. J’ai vraiment hâte ! Attendez-vous à du Ecco dans son intimité…

Antoine : Alors oui. Comme je l’ai dit plus tôt, j’ai mon projet Metro qui sort en parallèle de l’émission. C’est un groupe que j’ai fondé avec de très bons amis à moi. Cela fait quelques années qu’on compose ensemble, qu’on expérimente beaucoup. Et là, on s’est enfin décidé à sortir quelque chose de palpable, j’ai envie de dire.

Oui pour l’instant, on est super contents. On essaye de faire en sorte que notre musique nous ressemble et soit abordable par le plus grand nombre. Notre premier titre “Lumière” est sorti en version live studio il y a quelques jours. La version studio sortira dans pas longtemps non plus. Puis, ce qui suivra après, c’est d’autres clips, d’autres singles… la vie d’un groupe quoi. La vie d’un projet en développement qui a pu me manquer cruellement ces dernières années. Mais cette fois, c’est bel et bien là, et je compte en profiter pleinement.

Will Barber : Beaucoup de concerts, d’albums, de rencontres se sont passés et cette lumière va nous accompagner pour défendre le nouvel album prévu pour début 2022. Une tournée en France et à l’étranger est en cours d’élaboration.

Enfin, quel est votre petit favori dans l’émission cette année ?

Ecco : Ah ! C’est compliqué parce que j’ai grandi avec ‘The Voice’ ! C’est drôle de revoir des talents de la première saison… J’avais 12 ans quand ça a démarré. C’est difficile à dire. Je les aime tous ! Moi j’adore Anne Sila je pense, sa musique me touche particulièrement et je me retrouve vraiment dans ce qu’elle fait mais… J’aime beaucoup aimé Olympe aussi. Ça a été un grand coup de cœur personnel. Mais il y en a tellement, c’est difficile à dire, donc j’encourage tout le monde. Dommage qu’on ne puisse pas tout gagner…

Antoine : Oh, je sais pas ! Je sais qu’avec Flo et Louis, on a pris le petit Paul sous notre aile, et le voir kiffer ces moments-là, le voir kiffer avec ces yeux d’enfant de 17 ans, qu’on avait aussi lorsqu’on a fait ‘The Voice’ pour la première fois tous les trois. C’est un vrai bonheur pour nous trois. Je vais souhaiter bonne chance au petit Paulo, ça lui fera plaisir !

Will Barber : Demi Mondaine sans hésitation.

