Julia offre “My Lovely Day” avant de dévoiler son album

Julia donne un dernier coup de projecteur à son premier album avec le titre “My Lovely Day”. C’est en écoute sur aficia.

Souvenez-vous, vous avez sans doute eu l’occasion de découvrir Julia dans ‘The Voice Kids’ en 2015… Depuis, la jeune demoiselle a largement eu l’occasion de construire son univers.

Et pour cause ! Après l’aventure ‘The Voice’ Julia continue de partager des reprises sur YouTube, c’est ainsi que Laurent Boutonnat et Mylène Farmer remarquent ses talents et décident de l’inviter à collaborer avec eux. Le résultat ? Un premier album…

Julia se fait mélancolique…

Ce premier opus réalisé par Laurent Boutonnat et Mylène Farmer porte le nom de Passe… comme tu sais, un peu comme le temps qui passe comme a eu l’occasion de nous l’expliquer Julia qui était invitée dans notre Live Session ‘At Home’ ce mercredi 10 juin.

Disponible dans les bacs le 19 juin, l’album est déjà mis en lumière par quatre single, “S.E.X.T.O”, “#MESUISTROMPÉE”, “Passe… comme tu sais” et “Et toi mon amour”. Mais aujourd’hui Julia nous dévoile “My Lovely Day”, une très belle ballade musicale qui laisse largement la place à la voix parfois fragile de la jeune artiste. Un morceau sur lequel on retrouve parfaitement la marque de fabrique de Laurent Boutonnat. Entre mélancolie et éclats de vie “My Lovely Day” arrive à point pour nous faire patienter, encore quelques jours, avant de pouvoir écouter l’intégralité de l’album.

Découvrez “My Lovely Day”, le nouveau single de Julia :