Katie Melua ressasse avec nostalgie une rupture dans “Your Longing is Gone”

Katie Melua continue d’effeuiller le contenu de son futur opus en levant le voile sur le très mélodieux “Your Longing is Gone” en écoute sur aficia !

Avant de lever le voile sur son nouvel effort sobrement baptisé Album No. 8, Katie Melua fait plaisir à ses fans en dévoilant de nombreux extraits du projet. Loin du schéma traditionnel de l’exploitation longue d’un single, l’artiste britannique a souhaité présenter plus en détail la direction artistique de son huitième disque disponible dans les bacs le 16 octobre prochain.

Katie Melua avait ainsi proposé les écoutes des titres “A Love Like That”, “Airtime” et “Leaving The Moutain”, trois pistes soignées, aussi bien d’un point de vue des textes que des mélodies. Mais si aucun des extraits dévoilés ne semble faire d’étincelles dans les charts, il n’y a pas de quoi inquiéter la chanteuse qui enchaîne déjà et mise sur le mélancolique “Your Longing is Gone” !

Quand le désir s’évapore

Avec “Your Longing is Gone”, Katie Melua mise sur une mélodie lumineuse et romantique, bercée par la tension des cordes et les riffs d’une guitare acoustique et d’une basse. Plus rythmé que les précédents extraits dévoilés, ce titre pop est principalement construit avec un refrain entêtant.

“Ton désir est parti / Maintenant, n’essayons pas de le retenir / Ton désir est parti / Je vais partir avec la rosée du matin / J’ai une liste d’endroits où je trouverai ma liberté / Tu pourrais me voir quelque part sans que je pense à toi” entonne Katie Melua en se faisant à l’idée de sa rupture qui lui laisse un goût doux-amer. L’artiste se remémore les bons souvenirs, résolue à aller de l’avant.

Écoutez “Your Longing is Gone”, le nouveau single de Katie Melua :