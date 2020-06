Kendji Girac et Slimane ne font qu’un sur “Habibi”. Écoutez !

Moins de deux ans après avoir dévoilé son troisième album Amigo, Kendji Girac revient déjà avec “Habibi”, son nouveau single en écoute sur aficia.

Six ans nous sépare depuis sa victoire dans ‘The Voice’. Six ans au cours desquels Kendji Girac a brillé dans les charts avec chacun de ses albums, le premier étant récompensé par un Triple Disque de Diamant (1,5 million d’albums vendus), le second Double Disque de Diamant (un million de disques vendus) et le dernier en date, Amigo a été certifié Triple Disque de Platine (pour ses 300.000 copies écoulées). Six ans plus tard, le public semble être encore au rendez-vous et prêt à découvrir le premier extrait d’un prochain disque.

L’été pointe le bout de son nez, et Kendji Girac sera bel et bien parmi nous, quelques mois seulement après nous avoir quitté sur les routes et les festivals. L’artiste a fait confiance à ses fidèles amis Renaud Rebillaud côté production (déjà derrière la plupart de ses succès) et du prolifique Slimane sur “Habibi” (‘Mon amour’ en arabe).

Tous les ingrédients semblent être réunis pour signer un nouveau tube. Kendji Girac ramène des saveurs d’Orient et latines sur un texte touchant sur lequel il déclare sa flamme. Serait-ce tube de l’été ?

Découvrez “Habibi”, le nouveau single de Kendji Girac :