Top Albums de la semaine 45 : Vianney s’offre la première place des charts

Belle surprise pour Vianney qui entre directement N°1 des ventes d’albums en France avec son nouvel album N’attendons pas. aficia fait le point.

Chaque semaine le SNEP, Syndicat National de l’Edition Phonographique, offre le classement des albums les plus vendus dans l’Hexagone. L’occasion pour aficia de vous faire un focus sur les plus gros succès discographique de la semaine.

Le classement du SNEP prends en compte les ventes de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2020 compilant les données issues du téléchargement, du streaming et des ventes physiques.

Vianney N°1

C’est une première dans la carrière de Vianney, et une belle première. En effet, le chanteur entre directement N°1 des ventes d’albums en France avec N’attendons pas, son troisième cru. Il résiste ainsi à la vague urbaine porté par les rééditions de Ninho et Dadju. Sur cette première semaine d’exploitation, et dans la période peu avantageuse du second confinement, Vianney arrive à vendre 14.483 exemplaires de son album.

Sur la seconde marche du podium c’est donc Ninho avec une réédition de l’album M.I.L.S. 3 qui score à 10.890 ventes devant Dadju à la troisième place avec la nouvelle mouture de Poison ou Antidote qui compte 10.641 nouvelles ventes.







Ariana Grande débarque avec Positions

Dans le reste du classement on note la chute de Johnny Hallyday avec Son rêve américain de la première à la quatrième place. 13 Organisé est stable puisque la bande de rappeurs originaire de Marseille reste à la cinquième place avec 7.463 nouvelles ventes portant ainsi le total à 74.693 copies en quatre semaines. Du côté de Francis Cabrel, c’est quatre place de moins avec À l’aube revenant qui s’installe à la sixième place.







Même son de cloche pour Koba LaD qui avait fait entrer son album Détail à la troisième place la semaine dernière. Il doit maintenant se contenter de la septième devant l’entrée d’Ariana Grande dans le Top 10 des meilleures ventes d’albums en France avec Positions, son nouveau cru. L’album trouve 5.218 fans dans l’Hexagone, un joli démarrage pour un album international, surtout en période de confinement et avec un accès très limité aux produits culturels. Par contre, Kendji Girac chute avec Mi Vida qui passe de la septième à la neuvième place tandis que Damso remonte d’un cran avec QALF en fermant le Top 10 et affichant 4.223 ventes supplémentaires.









À noter…

Deux entrées dans le Top 10 et trois albums qui reviennent dedans, en toute logique cela fait des malheureux. C’est le cas de Bruce Springsteen avec Letter to You, de Louane avec Joie de vivre, Grand Corps Malade avec Mesdames, Vitaa et Slimane avec VersuS et Lacrim avec R.I.P.R.O. 4. En effet, ils quittent tous le Top 10 des meilleures ventes d’albums en France.

Pour la semaine prochaine, on reste curieux de connaître le succès dans les bacs de Paradis, nouvel album de Ben Mazué. Mais également Lundi Méchant de Gaël Faye, Apelogies de Shaka Ponk ou encore Disco de Kylie Minogue. Mais c’est sans oublier Bilal Hassani avec Contre soirée et Marina Kaye avec Twisted…