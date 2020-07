Focus sur LauCarré, premier artiste du label de Bigflo & Oli

LauCarré fait un pas de géant dans la musique avec “Dans le game”, son premier clip. On s’y penche sur aficia !

Explosif et bourré d’énergie positive. C’est la première impression que donne LauCarré, tout nouveau dans l’industrie musicale et doté d’un potentiel fou. L’histoire commence seulement mais est déjà belle. Au cours d’une soirée, un ami du jeune rappeur est face à Oli et lui fait écouter un de ses freestyle. Le toulousain prend le temps et valide directement.

Après ça, évidemment, tout va très vite. LauCarré séduit sur scène. Loïc se tape les ouvertures de tournée de Bigflo et Oli. Rien que ça… Il remporte le tremplin ‘Radar’ en 2019, est invité au Planète Rap des frangins. Sur YouTube, on le retrouve sur trois freestyles bouillants, dépassant sans complexe la barre des 500 000 vues.

LauCarré écrit sans arrêt. La qualité de ses textes se marie parfaitement à son flow ultra-technique, rapide et imprégné d’une bonne humeur palpable. Un talent qui n’a pas échappé à Bigflo et Oli, puisque le rappeur de 19 ans est désormais le petit protégé (et premier) du label des deux frères.

Le meilleur reste à venir, en automne 2020, LauCarré sortira un EP et rien de mieux qu’un clip pour amorcer ça. Place à “Dans le game”, une bouffée d’oxygène couplée à une petite dose d’égo-trip parfaitement posée. C’est frais, enivrant, ça fout un sourire monstre sur nos gueules et c’est à savourer sans aucune modération.

Découvrez “Dans le game”, le clip de LauCarré :