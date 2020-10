Møme retrouve Ricky Ducati pour nous offrir “They Said”

Møme et Ricky Ducati frappent à nouveau en nous offrant le titre “They Said”. Une production à savourer sans attendre avec aficia.

Retour en arrière, en 2015, on découvre Møme avec le titre “Aloha”. Le jeune producteur français débarque sur les ondes de manière efficace et captivante. Et depuis, il faut bien avouer que l’artiste ne nous aura jamais déçu comme avec son premier opus Panorama.

Avec de nombreuses collaborations comme avec Petit Biscuit, Merryn Jeann, The Geek x VRV, Møme distille un univers très riche musicalement comme il a eu l’occasion de le faire avec des titres comme “Sail Away”, “Canggu”, “Take Off”… Un univers qui s’offre un nouveau relief avec un projet plus que délicieux.

Møme x Ricky Ducati

Ce nouveau projet, cette nouvelle aventure, c’est Flashback FM, un album studio qu’il confectionne en compagnie de Ricky Ducati. Si nous devons nous montrer patient, l’opus ne devant pas pointer le bout de son nez aavant l’année prochaine, le tandem à déjà eu l’occasion de nous exposer son talent avec le titre “Got It Made” en juillet dernier.

Aujourd’hui, et alors que Møme sera présent ce mercredi 21 octobre dans notre émission ‘At Home’ diffusée en direct sur Facebook, YouTube et aficia dès 19h00, le tandem nous offre un nouvel extrait de cet opus. C’est “They Said” qui s’expose et il faut bien avouer que l’alliance des deux talents fait largement son effet.

La voix de Ricky Ducati est captivante et hypnotique, la musicalité de Møme est toujours aussi efficace et enivrante. Une piste qui risque fortement de nous accompagner tout l’hiver, se passant en boucle ce mantra qui nous invite à rester fidèles à nous-même comme nous l’explique le tandem. “

À notre époque, nous sommes sollicités sur nombre de sujets qui nous poussent à nous battre, à tenir tête. Chacun est mis devant cette situation de prise de décision : abandonner ou se battre. “They Said” parle de ce moment de courage nourri par ce qui compte vraiment au fond, au risque de se confronter à plus gros que soi : c’est encapsulé dans les paroles ‘You tell me that I’m not enough – that’s enough.’. Il s’agit de faire partie d’un plus grand mouvement, dans lequel rester fidèles à nous-mêmes et à ce en quoi l’on croit est simplement essentiel. “They Said” est né de cette réflexion, marchant dans les rues de Siver Lake à Los Angeles. Møme et Ricky Ducati

Découvrez “They Said”, le nouveau titre de Møme et Ricky Ducati :