Clip “L’âme dans l’eau” : Mylène Farmer signe son grand retour

Mylène Farmer vient de dévoiler le titre inédit “L’âme dans l’eau” qui s’accompagne de son clip. Il habillera le documentaire qui sera diffusé sur Amazon Prime Video. C’est à voir avec aficia.

Voilà un nouveau titre pour Mylène Farmer, deux ans après la publication de son dernier opus en date, Désobéissance. Ce titre c’est “Lâme dans l’eau”, annoncé par l’agence #NP ce jeudi. Il sera le titre présent au générique du documentaire dédié à la série de concert que l’artiste avait donnée à Paris – La Défense Arena.

En effet, le 25 septembre sera disponible, en exclusivité sur Amazon Prime Video, ‘Mylène Farmer – L’Ultime Création’, un film documentaire en trois parties revenant sur la création d’un show hors norme. Réalisé par Mathieu Sparado, le documentaire fait la promesse d’une plongée exclusive dans les coulisses et l’intimité de la préparation de ce concert.

Mylène Farmer en toute simplicité…

Si l’annonce de ce film est déjà un évènement pour les fidèles de Mylène Farmer, la publication d’un titre inédit est également un très beau cadeau. D’ailleurs, le titre se retrouve déjà au sommet des sites de streaming.

“L’âme dans l’eau”, très belle et douce complainte, est en fait une adaptation d’un titre datant de 2015 et que l’on doit au groupe américain How I Became The Bomb. Mylène Farmer nous propose donc sa relecture dans une douceur et une certaine fragilité de “Ulay, Oh”.

“Lâme dans l’eau” s’accompagne déjà de son clip. Il offre des images de la résidence de Mylène Farmer, déjà très largement connues du public, mais également des images rares et intimes de la chanteuse. On la découvre durant les répétitions de ce show démesuré mais également dans l’intimité du quotidien. De quoi ravir les fans d’une artiste qui traverse les époques et le temps, arrivant toujours à nous surprendre…

Découvrez “L’âme dans l’eau”, le nouveau clip de Mylène Farmer :