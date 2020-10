Clip “Del Mar” : Ozuna réunis Sia et Doja Cat dans un monde fantastique

Ozuna nous offre les images qui habillent le titre “Del Mar” en collaboration avec Sia et Doja Cat. C’est à voir sur aficia.

Après avoir collaboré avec les plus grands comme Wisin, Daddy Yankee ou encore Black Eyed Peas, Ozuna ne s’interdit plus aucune limites et invite l’Australienne Sia et la torride Doja Cat sur “Del Mar”.

Direction le royaume sous marin de Doja Cat qui semble être la maîtresse des lieux, tandis que Sia n’est qu’un hologramme. D’étranges créatures surgissent de toutes parts, rendant le résultat visuellement saisissant.