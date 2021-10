1 TDB OBOY 2122627

2 La kiffance Naps 1852032

3 Pepas Farruko 1764766

4 INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow) Lil Nas X 1755356

5 STAY (with Justin Bieber) The Kid LAROI 1619522

6 love nwantiti (ah ah ah) CKay 1438081

7 Daddy chocolat Koba LaD 1422121

8 Bad Habits Ed Sheeran 1374122

9 Woman Doja Cat 1327830

10 Best life Naps 1218075

11 Gasolina (feat. Ninho) Hornet La Frappe 1090800

12 Petrouchka (feat. PLK) Soso Maness 1070884

13 Heat Waves Glass Animals 1046048

14 Mapessa (feat. Tiakola) Leto 1028314

15 Ça canarde Bolémvn 965983

16 Cold Heart – PNAU Remix Elton John 963253

17 Fixette Ziak 928584

18 Pic et pic, alcool et drame Jul 914028

19 Dans le Réseau Djadja & Dinaz 884312

20 Avengers Naps 870272

21 Mon soleil Dadju 855663

22 Elle veut Sasso 852372

23 Where Are You Now Lost Frequencies 833369

24 Never Going Home Kungs 827502

25 Cabeza OBOY 823661

26 Bande organisée 13 Organisé 813167

27 Tu le sais Kalash 808753

28 La danse des bandits Naps 742358

29 Beggin’ Måneskin 740435

30 Trucs de choses Gradur 739632

31 Love Tonight – Edit Shouse 738382

32 Fantôme Imen Es 734968

33 La Seleçao Alonzo 724818

34 GROKUWA Gazo 724290

35 SPECIAL (feat. Nekfeu & Fousheé) Laylow 723678

36 Shivers Ed Sheeran 722590

37 MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X 721617

38 THATS WHAT I WANT Lil Nas X 719649

39 Mapess Niska 681602

40 Take My Breath The Weeknd 672718

41 Don’t Go Yet Camila Cabello 630730

42 HAINE&SEX Gazo 630638

43 Avec Toi OBOY 628942

44 Du mal à te dire Dinos 624613

45 Double L (feat. Leto) Larry 620983

46 1+1 (feat. Amir) – Banx & Ranx Remix Sia 620811

47 good 4 u Olivia Rodrigo 617883

48 Mon poto – Extrait de la BO de « En Passant Pécho » Kore 599417

49 A Un Paso De La Luna – Remix Reik 597086