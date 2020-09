Sam Smith : son nouvel album en octobre

C’est maintenant officiel, Sam Smith fera son retour dans les bacs avec un nouvel album en octobre. aficia fait le point.

C’est avec le titre “Diamonds” que Sam Smith a mis la puce à l’oreille… Ce nouveau titre était sans aucun doute annonciateur d’un futur opus pour le chanteur Britannique. Mais la spéculation n’a plus lieu d’être, le futur album est maintenant confirmé !

En effet, si Sam Smith nous avait gâté dernièrement avec des titres comme “How Do You Sleep” ou encore “I’m Ready” en compagnie de Demi Lovato, nous attendions fermement le successeur de The Thrill of It All publié en 2017 et porté par des titres comme “Too Good at Goodbyes” et “One Last Song”.

Sam Smith plus pop que jamais…

Le rendez-vous pour découvrir le troisième album studio de Sam Smith est donc fixé au vendredi 30 octobre prochain. Portant le nom de Love Goes, le format sera riche de 17 titres et se fera plus lumineux et plus pop que les précédentes productions de l’artiste.

Dans cette attente, l’album est déjà disponible en précommande, de quoi faire monter un peu la pression et voir, une fois l’album disponible, si Sam Smith connaît toujours le même engouement auprès du public lui qui avait signé un véritable tube avec “Dancing With a Stranger” et vendu plus de 25 millions d’albums dans le monde…

Découvrez “Diamonds”, le dernier clip de Sam Smith :