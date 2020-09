Clip “Tout” : Squeezie s’anime pour l’album ‘OXYZ’

Squeezie continue la promotion de son premier album avec un nouveau clip. Il mise sur “Tout” et c’est à voir sur aficia.

C’est fait. Depuis ce vendredi 25 septembre Squeezie est dans les bacs avec un premier album qui porte le nom de OXYZ. Un projet surprenant pour le premier YouTubeur de France qui semble multiplier les projets…

En effet, Squeezie est le premier YouTubeur de l’Hexagone avec plus de 15 millions d’abonnés sur sa chaîne. Mais il est également derrière la marque de vêtements YOKO en collaboration avec son frère. Il manquait une corde à son arc, ou presque, celle de chanteur…

Squeezie face à lui-même

Presque car il faut se souvenir de l’un des carton de l’année dernière : “Bye Bye”. Un titre qu’il partageait avec Joyca, qui affiche plus de 30 millions de vues sur YouTube. Un simple délire entre potes avec Kezah et Freddy qui avaient, eux, offert l’entêtant “Mirador”.

Mais avec OXYZ Squeezie est bien loin du délire. Il propose un projet réfléchi, construit et soigné. Alors oui, on regrette des imperfections, Squeezie n’étant pas, en autre, le meilleur chanteur du monde. Toutefois, il ne fait pas ici un coup marketing pour vendre de la galette, il y a un réel geste artistique et une réelle volonté d’offrir au public un album de qualité.

Qu’on aime, ou pas, il faut avouer que Squeezie a fait preuve d’originalité avec le packaging de l’album et d’une maîtrise parfaite de l’image avec ses clip “Influenceurs”, “Guépard” et “Servis”. S’offrant au passage la présence de Nemir et de Gambi.

Cette qualité visuelle est une fois de plus au rendez-vous pour la réalisation de “Tout”. Ici Squeezie nous offre un animé afin de mettre en relief un hommage sincère et touchant à sa mère. Une belle réalisation visuelle que l’on doit à Valentin Stoll.

Découvrez “Tout”, le nouveau clip de Squeezie :