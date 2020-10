Synapson fait équipe avec Tim Dup et Lass pour nous offrir “Toujours”

Synapson nous livre une nouvelle pépite musicale avec la participation de Tim Dup et Lass. C’est “Toujours” et c’est en écoute sur aficia.

Synapson, l’alliance de Paul Cucuron et Alexandre Chiere. Une alliance qui nous régale depuis 2019 avec des mélodies efficaces et des alliances toujours délicieuses.

Il faudrait bien des lignes pour vous parler des nombreux titres du tandem : “Sentimental Affair”, “All in You”, “Fireball”, “Blade Down” ou encore “Hide Away” et “Souba”… Le tout est agrémenté de l’album Convergence et Super 8 et de très nombreuses collaboration comme avec Anna Kova, Broken Back, Tessa B, Holly, Lass…

Synapson, Tim Dup et Lass…

Aujourd’hui Synapson est de retour dans notre horizon musical après avoir quitté le tandem en compagnie de Flavia Coelho sur “Illuminar” et nous avoir fait chavirer avec “Yise”. Et ce retour se fait en très bonne compagnie puisque c’est avec Tim Dup et Lass.

On retrouve sur “Toujours”, le sens de la mélodie de Synapson, une invitation au voyage musical qui fait immédiatement son effet. Le tout est porté par Lass et sa chaleur vocale et la poésie magnétique de Tim Dup, le jeune artiste qui nous a largement convaincu avec son dernier album Qu’en restera-t-il ?.

“On s’embrasse, on s’excuse, on ne sait plus comment faire”, Synapson fête dignement 10 ans d’une carrière très riche. Il nous invite à vivre, à retrouver de “l’ivresse, de la danse”. Un titre chaud et solaire qui fait toujours du bien en cette période parfois étrange…

Découvrez “Toujours” de Synapson avec Tim Dup et Lass :

Également disponible sur Deezer, Spotify, Apple Music…