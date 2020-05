Talisco toujours plus énergique sur “The Steed”

Surprise ! Talisco est de retour avec un morceau inédit baptisé “The Steed” à découvrir d’urgence sur aficia.

Cela fait maintenant plus d’un an que le troisième album Kings and Fools de Talisco est disponible. Ce dernier effort a notamment pu se faire entendre avec les titres “Sun”, ou encore “Closer”. Entre temps, le Bordelais a livré la chanson “Moments” dans une couleur toujours plus pop.

Talisco semble avoir mis de côté la promotion de son dernier album et préfère revenir avec de la nouveauté, pour notre plus grand plaisir. Voici donc “The Steed”, un titre énergique comme Talisco sait si bien les fabriquer, et avec une bonne dose de soleil, de positivité, de la batterie et une boucle électro pour finir. Une bonne bouffée d’oxygène qui fait tout simplement du bien en ce moment…

Découvrez “The Steed”, le nouveau clip de Talisco :