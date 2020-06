Specy Men : faut-il écouter son premier album ‘Corps Maigre’ ?

C’est le 2 juin dernier que le rappeur Specy Men, dévoile son premier album, Corps Maigre. Fort de 10 titres, ce projet indépendant et multi-facette nous dévoile l’univers de l’artiste. Mais que contient-il précisément ? Réponse avec aficia.

Specy Men, rappeur toulousain bercé dans la musique et ses symboles, se lance aujourd’hui dans l’aventure de l’album. Après avoir vogué entre les titres et les freestyles, c’est le fruit d’un an de travail qui nous est dévoilé. Savoureux mélange des styles, Corps Maigre s’annonce comme un tableau de présentation, comme la narration d’une vie…

Une histoire

Pour l’histoire et les thèmes de ce projet, Corps Maigre pourrait se décrire comme une soirée autobiographique, une nuit sombre. Le bal, s’ouvre d’ailleurs avec “l’Intro”, qui clame un ‘Ouvre moi’ en fin de morceau.

Pour elle j’allais voler, Dieu sait que je m’en voulais, mais elle a voulu quelqu’un dont ici, personne ne voulait Parfaite

L’errance et la colère sont ainsi décrites dans “Tant Pis”, “Manquer d’air” et “Corps Maigre”. Un homme torturé par ses sentiments et son vécu avec “Parfaite” ou “Appel manqué”. La nuit continuant alors, avec l’explosion du corps et de l’esprit dans “Néons” et “Piste de danse”, pour s’achever sur une teinte d’espoir et de renaissance grise, avec “Cendrier”.

L’album décrit un cycle. Un homme conscient de son autodestruction journalière, luttant alors, par la création et l’amour de ses proches.

Faut que je venge mes amis mes amours mes démons aux ailes d’anges Cendrier

Le projet se dote donc d’un réel puissant, d’une rage palpable, donnant une dimension quasi-humaine à Corps Maigre. De plus, l’album se revêt d’un coté présentation pour son public, on y découvre l’inspiration et toutes les cartes de l’artiste.

Je voulais créer une nuit en ville, l’histoire d’un homme malmené où on peut s’identifier. Specy Men

Un projet Multi-face

Si le projet a bien une particularité, c’est celle de posséder différends styles musicaux. Ce n’est pas seulement du rap. On retrouve une intro intégralement musicale, un morceau club avec “Néons” ou même rock avec “Piste de danse”, les influences de l’artiste sont nombreuses, donnant au projet de belles couleurs.

Si je devais parler d’inspirations, je pourrais évoquer Guizmo, Alpha Wann, ou la scène rock par exemple. Mais je ne veux surtout pas copier. Mes influences sont inconscientes, je me les approprie. Specy Men

Cela se ressent également dans les flows utilisés. Du rap, aux envolés, l’artiste joue de sa voix à la manière d’un rockeur. L’album possède mille visages et cela le rend unique. Les prods sont originales, le mixage impeccable. L’album est un aboutissent de recherches, un travail récompensé par un rendu singulier.

Découvrez Corps Maigre, le premier album de Specy Men :