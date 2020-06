Talisco : faut-il écouter l’album ‘Inner Songs’ ?

C’est aujourd’hui que Talisco fait son retour dans les bacs avec l’album Inner Songs. Faut-il écouter ce format ? Réponse avec aficia.

Talisco fait largement partie de notre univers musical. Artiste au talent déjà très largement exposé depuis son premier album Run en 2014, il avait eu l’occasion de confirmer la tendance avec Capitol Vision en 2017.

Talisco c’est artiste multi-facette, qui arrive toujours à nous surprendre, à être parfois là ou on ne l’attend pas forcément. “A Kiss From LA”, “Sun”, “Closer” ou encore son album Kings and Fools publié l’année dernière, l’artiste arrive toujours à nous conquérir et à faire battre nos coeurs.

Talisco au coeur des émotions…

C’est donc aujourd’hui l’heure pour Talisco de livrer son quatrième opus, déjà… Inner Songs s’affiche comme un voyage intérieur, un voyage qui se tisse dans l’émotion. Brute, frontale, une émotion qui se déguste aussi bien par la production, les voix, la musicalité, le rythme.

Car il est inutile de faire durer le suspense. Inner Songs est d’une grande beauté même si on parle de revisite, ce tour d’horizon est réussi et réinvente le répertoire de l’artiste. C’est mélodieux, c’est une introspection dans l’âme d’un artiste qui sur une vague de mélancolie nous fait entrer un soleil brûlant dans le cœur.

Inner Songs, comme la BO d’un souvenir…

Cet album, qui se dessine avec 10 titres, a la faculté de nous transporter hors du temps. C’est comme une bulle qui nous coupe du monde extérieur, une réelle bouffé d’air qui fait du bien à l’Être. 32 minutes qui s’ouvre sur “Follow Me”, qui invite “Closer” puis “Sun” avant de se conclure avec “My Home”.

Inner Songs c’est comme un voyage, celui des souvenirs de Talisco là ‘où le soleil n’est jamais loin et brûle toujours’. Dans cette tristesse parfois présente, dans cette mélancolie qui nous berce du début à la fin, il y a surtout la vie, la beauté de l’instant, l’instant fragile qui devrait durer une éternité. Talisco c’est beau, tout simplement.

Découvrez Inner Songs, le nouvel album de Talisco :