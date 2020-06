FREDZ : le clip de “Plume”

Voilà un talent qui mérite votre attention : FREDZ. Il a 18 ans, vient du Québec et il a une verve et un sens de la mélodie qui ne laisse pas indifférent.

Ce talent aura eu l’occasion d’être remarqué par Cyril Kamar (aka K Maro) et ainsi de rejoindre son label. C’est parfait pour l’exposer dans notre Hexagone, comme il avait eu l’occasion de le faire avec le clip associant les titres “Sara” et “Concassé”.

Aujourd’hui, le jeune rappeur signe une ritournelle moderne avec “Plume”. On y retrouve la nonchalance de l’artiste, son sens des mots et du rythme. Et il a bien fait de prendre sa plume, car on risque bien de l’entendre encore souvent cette année !