David Guetta : une légende toujours au sommet en 2022

Même s’il ne tourne plus en radio en ce début d’année, David Guetta est plus qu’actif et son actu est très intense. La preuve en quelques lignes sur aficia.

Ne vous fiez pas aux apparences. Ce n’est pas parce que ses morceaux ne passent pas, ou plus en radio, que David Guetta se tourne les pouces. C’est d’ailleurs bien une chose qu’il ne sait pas faire. Alors oui, son dernier petit succès remonte à “Heartbreak Anthem” (feat. Little Mix & Galantis) sorti l’année dernière, et encore, vous êtes peut-être passés à côté… David Guetta est sans doute l’un des artistes les plus prolifiques de ce début d’année 2022. Ce n’est pas compliqué, nous sommes début mai, il a déjà sorti 4 collaborations, dans 4 styles différents. Il faut suivre !

Bebe Rexha, Sorana, Ella Henderson…

Il y a d’abord eu Le “Family” avec Bebe Rexha et Ty Dolla $ign notamment, et encore ça date de fin 2021… Mais il y a surtout eu “Trampoline” avec Afrojack, Missy Elliott, BIA & Doechii. Rien que ça ! Dans une veine très urbaine, on se perd presque un peu d’ailleurs. En termes de signature, on ne reconnaît pas la patte Guetta, certes. Qu’à cela ne tienne, le frenchy se rattrape dans des morceaux plus pop lorsqu’il invite les deux princesses pop du moment, Becky Hill (qu’il a déjà invitée un an plus tôt sur “Remember”) et Ella Henderson sur “Crazy What Love Can Do”. Une petite perle du dancefloor qui séduit déjà l’Irlande et l’Angleterre. Sans oublier l’excellent “redruM” (feat. Sorana) passé complètement inaperçu en début d’année.

Ah non, nous oublions pas la collaboration avec la sensation UK Joel Corry et le nouveau Chris Brown des années 2020, Bryson Tiller sur “What Would You Do ?”, qui vient encore de sortir ! Un autre summer hit potentiel pour l’artiste ! Sauf que, les radios sont littéralement perdues. Elles ne savent plus quoi jouer, quand, combien de temps. David Guetta enchaîne à une vitesse folle. Les streams ne suivent plus autant qu’avant.

Guetta & Morten, un tandem qui fonctionne

Mais c’était sans compter sur une énième collaboration, avec son acolyte Morten. Ensemble, ces deux-là ont déjà publié de nombreux titres dans un style Future Rave, donc complètement tout autre : “Kill me Slow”, “Dream” et bien d’autres font partie de cette liste. En début d’année, ils ont révélé l’audio de “Permanence” qu’ils avaient déjà eu l’occasion de jouer en live.

Nous avons créé un nouveau son, un nouveau mouvement – David Guetta

Et plus récemment, la nouvelle vient de tomber, ils ont annoncé 18 semaines consécutives à Ibiza dès le mois de juin : “C’est un vrai rêve d’apporter l’expérience Future Rave à Ibiza cet été. Avec mon ami Morten, nous avons créé un nouveau son, un nouveau mouvement, qui est enraciné dans l’underground et fait pour la scène principale des festivals. C’est le début de quelque chose de très spécial et nous avons hâte d’être ensemble avec nos fans fantastiques dans l’incroyable Hï Ibiza Théâtre. L’île a toujours occupé une place spéciale dans mon cœur, ce qui rend cette résidence encore plus significative”, déclare David Guetta.

Ses deux seules dates en France cet été sont les Plages Electroniques à Cannes, et le LollaPalooza à Paris, laissant donc peu de temps à la production de nouvelles chansons… quoique…. !