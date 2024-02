Bon Entendeur revisite “Fio Maravilha” de Nicoletta

Bon Entendeur s’apprête à revenir avec un nouvel album, dont le 1er extrait est “Fio Maravilha”. Découvrez le rework de ce titre de Nicoletta sur aficia.

Bon Entendeur s’est fait une place de choix dans le paysage électronique français. En effet, le groupe propose un son rafraichissant et une démarche artistique atypique. Tout ceci leur permet de sortir du lot. Ils sont passionnés de culture française et curieux d’inventer des formats hybrides. Ils font de la reprise de classiques oubliés leur spécialité et n’hésitent pas à créer des morceaux inédits avec des voix tout aussi mythiques du cinéma et de la musique (Edouard Baer, Frédéric Beigbeder)… Leur 1er morceau “Le Temps Est Bon”, emprunté à Isabelle Pierre, a eu un succès dévastateur.

Ce succès leur a permis de sortir un 1er opus nommé Aller-Retour. Il est certifié platine et se concentre sur les années 60-70. Ils enchaînent ensuite avec Minuit en 2021. Le succès est moins flamboyant mais la recette reste la même. Ils tendent quand même vers un son moins lumineux. Ils célèbrent la nuit et lorgnent vers les années 80. Cela ne les empêche pas d’inviter par exemple Sofiane Pamart, véritable virtuose du piano.

Un 3ème album dans les tuyaux

Bon Entendeur attaque de bon pied l’année 2024 puisqu’ils annoncent un 3ème album pour le printemps 2024. Ce nouveau cycle va se diriger vers des sonorités plus latines et des morceaux ensoleillés. Le groupe promet de distiller l’été dans l’hiver. Ils sont donc déjà impatient que les beaux jours arrivent et nous aussi. Ils nous promettent un voyage en mer avec des escales plus paradisiaques et branchées les unes que les autres. Et quoi de mieux d’un morceau qui transpire le monoï pour introduire ce prochain album…

Bon Entendeur a jeté son dévolu sur “Fio Maravilha”, un titre à l’origine sorti dans les années 60 puis repris par Nicoletta plus tard. Encore une fois, ils ne s’interdisent rien et utilisent la voix d’un monument de la chanson, comme pour allier ancien et moderne. Nous plongeons la tête la première dedans dès la 1ère écoute. Fermez les yeux et vous serez sur un transat à St Barth avec un cocktail à la main. Pour illustrer ce morceau, Bon Entendeur recrute la sublime Audrey Fleurot pour un clip tourné à l’hôtel Grand Mazarin à Paris dans un clip dansant et chic. Le duo et l’actrice se griment en groom et ce défilé dans le splendide palace rappelle la scène finale du film Saltburn.

Découvrez “Fio Maravilha” de Bon Entendeur & Nicoletta :

Bon Entendeur proposera deux dates à l’Olympia (Paris) les 4 et 5 avril 2024. Une tournée devrait prochainement être annoncée.