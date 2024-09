Cenzo ne veut pas “Changer”

Près de deux années après la Star Academy, Cenzo continue les présentations avec son univers. Il entame la rentrée avec “Changer” en écoute sur aficia !

Alors que la Star Academy effectuait son grand retour sur nos petits écrans en 2022 avec un succès certain, les académiciens poursuivent leurs rêves de musique et c’est notamment le cas de Cenzo. Auteur, compositeur et interprète originaire de Tahiti, le jeune artiste aura marqué les esprits malgré une aventure rapidement écourtée au sein du château de Dammarie-les-Lys.

En fin d’année dernière, Cenzo dévoilait ainsi “Blabla”, un premier single résolument pop et rafraîchissant signé sur le label PlayTwo. Un début de carrière extrêmement prometteur pour celui qui confirme son attrait pour la pop à travers différents titres dont “Changer”, un nouveau single annoncé dans plusieurs extraits diffusés sur les réseaux sociaux pour plus de 2 millions de vues et chanté pour la première fois en guitare-voix au sein de la Star Academy.

Le rapport à la célébrité

Dans cette nouvelle chanson qui était très attendue par sa communauté, l’artiste évoque le rapport nouveau à la médiatisation et l’impact de sa participation au célèbre télé-crochet. Sur une mélodie douce et planante, Cenzo fait la part belle à l’émotion pour livrer une vibrante déclaration d’amour à celle qu’il aime et qui se révèle être son point de repère et son ancrage dans ce tourbillon d’émotions. “Bien-sûr que ça va changer tout autour / Mais je ne veux que ça change nous / Si j’étais juste à côté de toi, sans les regards et les caméras / Tu verrais que je n’ai pas changé” scande le chanteur sur un refrain entêtant et convaincant.

Visionnez “Changer”, le nouveau clip de Cenzo :