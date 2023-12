Dadju & Tayc dévoilent un hymne à l’amour avec “I Love You”

Après la sortie d’un premier single, accompagné d’un court-métrage réussi, Dadju & Tayc poursuivent la présentation de leur album commun à venir avec “I Love You” à découvrir sur aficia !

Au terme de semaines de conflits qui ont tenu le public en haleine, Tayc et Dadju ont récemment fait taire les rumeurs en annonçant une collaboration musicale d’ampleur : leur album commun nommé Héritage verra le jour le 16 février 2023. En prélude à la parution de cet opus très attendu, les deux artistes offriront une soirée mémorable à l’Accor Arena le 15 février, coup d’envoi d’une tournée de festivals prévue pour l’été prochain.

Les détails de cette alliance musicale surprenante ont été révélés à travers le court-métrage “Acte II : Le film” qui cumule déjà plus de 1,3 million de vues sur Youtube. Ce projet a donc dissipé les tensions observées entre les deux artistes en septembre dernier, révélant qu’il s’agissait en réalité, comme beaucoup l’imaginaient, du préambule d’une œuvre artistique majeure à savoir l’histoire poignante de deux frères en proie à la douleur. Mais pour les amateurs de mystère, de belles histoires et de créativité, le visionnage de ce court-métrage vaut le détour.

Visionnez le court-métrage de Dadju & Tayc :

Des sonorités plurielles

À la clôture du film, Tayc et Dadju ont levé le voile sur “Makila : Wablé”, le tout premier extrait de l’album à paraître prochainement. Sur fond d’accords de guitare et d’une mélodie envoûtante, les deux artistes ont livré des paroles riches en émotion, majoritairement en lingala, soulignant ainsi l’harmonie parfaite entre leurs voix distinctes et leur univers afro et R&B. Des influences complémentaires et riches qui devraient infuser l’ensemble du projet.

C’est lors d’un live Instagram rassemblant plus de 20 000 internautes que les chanteurs ont dévoilé un nouvel extrait. Un événement qui, en plus de témoigner de l’enthousiasme autour de ce projet inattendu, souligne la réconciliation de deux artistes que tout opposait depuis l’éclosion de Tayc, cinq ans après celle de Dadju. Sur Instagram, la collaboration fraternelle entre ces deux artistes aux racines africaines a également été saluée par de nombreux citoyens ivoiriens et congolais, symbolique de la célébration de l’unité entre différentes communautés.

L’amour, toujours

“I Love You”, le dernier extrait dévoilé, ne se contente pas d’évoquer les sentiments fraternels bafoués. Les deux acolytes ont décidé de chanter l’amour, là où ils excellent. Sur une mélodie entraînante aux influences africaines et caribéennes, rappelant le style distinctif de Tayc, les deux hommes déclarent ainsi leur flamme à leurs partenaires respectives. Ce morceau confirme l’ajout d’une dimension romantique à l’album Héritage, élargissant la palette émotionnelle de l’œuvre et rassurant les fans du R&B à la française.

En somme, l’album commun s’annonce comme une fusion artistique exceptionnelle, transcendant les frontières musicales et unissant les fans dans une célébration de la diversité. Avec des singles prometteurs, Tayc et Dadju nous invitent à anticiper avec impatience une collaboration et une expérience musicale immersive, qui devrait marquer l’année 2024.

Ecoutez “I Love You”, l’Acte IV et le nouveau single de Dadju & Tayc :