Dadju & Tayc livrent un ‘Héritage’ qui vaut de l’or

Après une longue attente de quatre mois, Dadju & Tayc ont enfin révélé ce 16 février 2024, leur album commun intitulé Héritage, qui réserve son lot de belles surprises. Cet opus célèbre les talents distincts de chacun, les plaçant sans nul doute au sommet de leur art. C’est à découvrir sur aficia.

« On a retrouvé le Tayc de NYXIA et le Dadju de The Shin Sekai ! ». Après avoir écouté pour la première fois leur album en commun Héritage, vendredi, de nombreux internautes ont remarqué des similitudes entre le style de Tayc dans son album solo NYXIA, paru en 2019, et les performances de Dadju qui évoquent ses débuts musicaux au sein du duo The Shin Sekai. Et il faut avouer que – bien que positive, mais assez réductrice – cette réflexion, nous la partageons, pour notre plus grand bonheur !

Ces deux artistes d’exception, à la technique vocale redoutable, se sont réunis, contre toute attente, à la demande de Dadju. L’interprète de “Reine” avait initialement l’intention de partager un EP de seulement trois titres avec Tayc, similaire à ce qu’il avait fait avec PLK. Cependant, Tayc a refusé cette idée en raison de l’énorme attente autour de leurs collaborations. C’est alors que Dadju lui a proposé de faire un album commun. Tayc, surpris, a réalisé que Dadju lui avouait qu’il faisait effectivement partie des rares artistes avec qui il aimerait en effet réaliser un album commun, à savoir Ninho, Tiakola et lui. Honoré, Tayc met alors sa carrière personnelle sur pause et s’associe à celui que l’on surnomme désormais « Prince Dadj ».

Dadju & Tayc – © Play Two

Héritage, la recette d’un VÉRITABLE album collaboratif

Nous ne reviendrons pas sur l’origine du projet, qui a commencé par un simulacre de querelle sur les réseaux sociaux, révélant en réalité une mise en scène de deux frères en conflit à la suite d’un meurtre familial, ce qui a donné lieu à un court-métrage réussi suivi du premier puis du second single (article à lire ici).

Sur Héritage, l’accent est mis sur l’amour, le relationnel et la fraternité, avec un univers bien défini et une direction artistique des plus maitrisées. Le public assiste à un véritable projet collaboratif – comme il en manquait – où Dadju et Tayc ont une véritable osmose, dans une variété de styles qui les définissent. Ils ne se contentent pas de simplement partager des couplets équitablement, mais ils s’engagent dans une interaction constante.

D’ailleurs, le nombre de fois où les deux artistes s’interpellent est remarquable, ils se racontent des histoires, se livrent mutuellement comme sur “TOUT essayer ?”. Et se prodiguent même des conseils, comme on peut l’entendre dans “Apprends-moi !”. On ressent l’agrément de participer à une discussion longue entre deux individus qui se vouent, dans la « vraie vie », une appréciation mutuelle forte – comme deux véritables frères finalement – ajoutant ainsi de l’authenticité à ce duo. Il convient également de souligner leur décision de ne pas avoir opté aussi, comme c’est souvent le cas, pour des morceaux solo séparés, sous forme d’interludes.

Un legs musical

Dadju et Tayc ont expliqué lors de leur passage sur Quotidien que le choix du nom « Héritage » pour leur album découle en partie de leur statut de figures majeures du R&B et de l’Afro en France. Selon eux, cet album représente un legs pour les générations futures qui s’inspireront d’eux, une manière de transmettre leur héritage artistique. Bien que cela puisse sembler présomptueux, cette affirmation est étayée par la réalité, notamment par la qualité des artistes invités sur le projet.

De la nouvelle…

En effet, chaque choix d’artiste invité ne relève pas du hasard : Jungeli, émergent dans le domaine du R&B et de l’Afro et fervent admirateur de Dadju, apparaît sur “One Piece”, tout comme Rsko qui conclut le titre “TOUT essayer ?”. De même, Monsieur Nov, véritable figure du R&B en France, partageant une affinité artistique avec Tayc termine avec Josman le titre “SOLD OUT !”, ainsi que Ronisia qui collabore avec Tayc & Dadju sur “Apprends moi”. Ces artistes nommés symbolisent la nouvelle génération mise à l’honneur sur cet album.

à l’ancienne génération

Mais l’hommage ne s’arrête pas là : Dadju et Tayc ont eux-mêmes hérité des artistes établis. Dadju a ainsi fait appel à son grand frère Gims sur “I Love You”, tandis que Singuila, une icône du R&B congolais des années 2000, donne de la voix sur “Le contrat”, véritable tube à venir. Et la présence de la légende congolaise Fally Ipupa sur “Epouse-moi” témoigne également de l’héritage musical transmis de génération en génération. À cela, s’ajoutent les participations de Dinos, Damso, Oxmo Puccino et Yamê.

En plus de leur choix d’artistes invités, Dadju & Tayc expriment leur héritage personnel en intégrant à plusieurs reprises des paroles en lingala (une des langues officielles de la RD Congo, pays d’origine de Dadju) ou en bamiléké (une des langues officielles du Cameroun, pays d’origine de Tayc) dans des titres tels que “Makila : Wablé”, “Epouse-moi”, “La vie d’un…/ Ma préférée”, “LOOSE” ou encore “Le contrat”.

Héritage : une réussite

Alors oui, pour répondre à ces internautes, nous aussi, on trouve que Dadju a retrouvé son talent des premières heures et que Tayc est à son apogée. Cet album Héritage tant attendu – comme en témoigne la Release party exceptionnelle qui s’est déroulée jeudi à l’Accor Arena en avant-première – répond largement aux attentes. Il est fort probable que cet album batte même de nombreux records de ventes et de streams, étant donné la qualité musicale qu’ont atteinte ces deux artistes qui se sont mutuellement poussés à se dépasser. Leur réussite ne pourrait être que largement méritée et désormais, l’héritage de leur talent est entre les mains de tous, tel un précieux sésame transmis avec générosité et passion.

Une résidence a été annoncé à La Seine Musicale du 24 au 26 mai et du 31 au 2 juin, ils partiront également cet été faire la tournée des festivals.

Le nouvel album Héritage de Tayc & Dadju à découvrir sur aficia :