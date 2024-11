Alors qu’il vient de sortir son premier album événement, Lucky Love dévoile le clip de son nouveau single intitulé “HAPPIER ON MY OWN”, qui le met en scène aux côtés de Camille Razat.

Il a marqué les esprits des français ces derniers mois, notamment grâce à sa prestation émouvante à la cérémonie d’ouverture des Paralympiques, mais aussi en interprétant “MASCULINITY” lors d’un prime de la Star Academy. Ce titre sorti il y a deux ans a d’ailleurs été intégré à la tracklist de du premier album de Lucky Love sorti vendredi dernier : I DON’T CARE IF IT BURNS. Véritable collection de pépites pop flamboyantes à l’image de leur interprète, ce projet que l’artiste décrit comme son “plus vulnérable” lors de sa release party ne saurait tarder à s’emparer des charts francophones et mondiaux ! Car oui, la particularité de Lucky Love est qu’il chante en anglais, et c’est ainsi qu’il dévoile le clip de “HAPPIER ON MY OWN”, qui devient le nouveau single du projet.

Découvrez le clip de “HAPPIER ON MY OWN” :

Sur une production rétro assurée par Paco Del Rosso (fidèle collaborateur de Damso), Lucky Love chante sa renaissance : la redécouverte de la solitude après une rupture difficile. Et pour accompagner ce beau message, une vidéo réalisée par le duo David Gitlis et Nora Mimoun (Hyphen Hyphen, Orelsan), avec une guest de talent : l’actrice française Camille Razat, remarquée pour son rôle dans la série “Emily in Paris”. Toujours fidèle à son esthétique nostalgique, Lucky Love nous invite à le suivre dans sa journée de préparatifs de mariage – qu’il finira par annuler, privilégiant ainsi son épanouissement personnel. Et pour combler le tout, le chanteur qui ne manque pas d’humour officie lui-même un mariage à la fin !

Découvrez le nouvel album de Lucky Love, I DON’T CARE IF IT BURNS :

Lucky Love, de son vrai nom Luc Bruyère, est un musicien français d’abord passé par la danse ainsi que par les arts plastiques. Lorsqu’il arrive à Paris à la fin des années 2000, il fait ses premiers pas en tant que comédien et s’inscrit même au Cours Florent, mais c’est alors qu’il chante des reprises au sein de la troupe de Madame Arthur qu’il se découvre une vocation pour la musique. Son premier EP intitulé TENDRESSE (contenant notamment un duo avec Juliette Armanet) est sorti début 2023 chez Belem Music, et son premier album I DON’T CARE IF IT BURNS est disponible sur toutes les plateformes de streaming depuis vendredi dernier. Lucky Love s’apprête à jouer devant une Gaîté Lyrique remplie le 21 novembre prochain, puis enchaînera deux Cigales complètes en mars prochain. De quoi motiver l’artiste à réfléchir à une tournée de la France !