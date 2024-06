Lucky Love nous parle d’amour dans “I’M READY”

Découvrez le morceau “I’M READY” de Lucky Love. Un artiste aux multiples facettes qui bouscule les normes et séduit par son authenticité. C’est à découvrir sur aficia.

Lucky Love, de son vrai nom Luc Bruyère, est un artiste qui a su se démarquer par son parcours atypique et son engagement artistique. Il a surmonté de nombreux défis personnels, notamment le harcèlement, l’anorexie et la toxicomanie. Aujourd’hui il est un symbole de résilience et de diversité.

Sur son premier EP, Tendresse, sorti en 2023, on retrouve notamment son titre phare “Masculinity” qui dénonce l’hypocrisie de ce que doit être la masculinité dans notre société. Ce titre a résonné à travers le monde. Mais aussi le morceau “Tendresse”. Lucky Love se distingue par sa capacité à transformer la douleur en poésie sur un son pop, créant une musique à la fois libératrice et émotive.

“I’M READY” est une chanson qui nous invite à répandre l’amour autour de nous. Le mélange d’éléments de pop et d’électro, reflète parfaitement l’émotion des paroles et crée une atmosphère à la fois intime et grandiose. Un hymne à l’amour qui résonne profondément avec l’univers de Lucky Love. Ce dernier affirme son envie de surpasser la haine et surtout d’agir, car rêver d’amour ne suffira pas. Le tout sur une musique qui vous fera danser. Lucky Love est prêt à aimer, et nous aussi nous sommes prêts à l’aimer et pour longtemps !

Son premier album est prévu pour l’automne.

Découvrez “I’M READY” de Lucky Love :