Lucky Love en interview ‘Flash’ depuis le Printemps de Bourges 

Du 18 au 23 avril 2023 avait lieu le Printemps de Bourges Crédit Mutuel. aficia s’est glissé dans les coulisses et en a profité pour interviewer Lucky Love !

Lucky Love, c’est tout simplement notre coup de cœur depuis que nous l’avons découvert avec “Paradise” il y a déjà un an, puis confirmé ensuite avec “Masculinity”. Chanteur, mannequin, comédien, il sait tout faire ! Depuis peu c’est avec un EP Tendresse qu’il nous a conquis. On a donc voulu en savoir plus sur celui qui se cache derrière ces mots… Nous lui avons 5 questions à travers notre format d’interview ‘Flash’ !

Découvrez l’interview de Lucky Love pour aficia :