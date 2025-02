Hypnotize: un nouveau festival pour célébrer la culture rap

En juin et septembre, le festival Hypnotize débarque à Lyon et Bordeaux. Un évènement qui souhaite promouvoir la culture urbaine dans son ensemble, tout en apportant un plus au monde festivalier.

C’est un petit nouveau qui se lance dans le paysage festivalier urbain. Lyon et Bordeaux accueilleront respectivement en juin et en décembre la toute première édition d’Hypnotize. Fever, spécialiste des expériences immersives, est à l’origine du projet. Ambitieuse, la plateforme s’est entourée de poids lourds pour la conception d’un tel évènement. En effet, côté programmation, on retrouve Liquiid Agency, qui participe à d’autres festivals majeurs, comme WeLoveGreen ou Yardland. Pour la scénographie, c’est le très créatif The Hybrid Project qui est aux commandes. Le studio a déjà travaillé à l’international, sur TomorrowLand, ou Delta Festival. Un casting cinq étoiles destiné à plonger les 25.000 spectateurs attendus dans un expérience culturelle intense, avec en premier plan des figures du rap, mais aussi des jeunes rookies.

Découvrez la bande annonce du festival

Entre tauliers et nouvelles têtes, une programmation éclectique

Ce n’est plus un secret, le casting est un élément prépondérant dans la quête d’attraction du public. En tout cas, Hypnotize n’a pas fait les choses à moitié. Un subtil mélange entre les incontournables, Booba, Sch, Leto… et les promesses de la scène rap, à l’image de Jolagreen23 ou de Favé. Les spectateurs seront plongés en immersions au coeur de la scène urbaine. A l’instar des autres styles de musique, le rap a évolué, et n’a jamais été aussi diversifié.

“Nous sommes ravis de participer au développement de la scène rap en France. Le projet Hypnotize permet de mettre en lumière toute la diversité, la richesse et l’effervescence de la scène actuelle.” – Clément Méyère, membre de Liquiid Agency

Hypnotize, un festival qui se distingue des autres

Dans la famille des innombrables festivals de rap déjà existants, j’ai nommé Raptown à Lorient ou encore le Goldencoast à Dijon. Finalement, les artistes enchainent les performances et la musique ne s’arrête vraiment de vibrer qu’à la fin du dernier. On pourrait donc se dire qu’il en sera de même pour Hypnotize. Pourtant, au contraire de ses prédécesseurs, ce nouveau-né aspire à proposer quelques choses de nouveaux. Des concerts, il y en aura, mais pas seulement. La musique cèdera sa place quelques instants à d’autres arts célébrant la culture hip hop, tel que le graffiti ou encore le breakdance.

Les lieux du festival, à savoir le parc Miribel Jonage de Lyon et le parc des expositions de Bordeaux, ont la particularité de pouvoir accueillir plusieurs scènes. Une opportunité que Fever compte bien utiliser pour améliorer la qualité immersive d’Hypnotize. En tout cas, l’ambition reste simple : rendre la culture accessible au plus grand nombre.