Jain et Solomun s’associent sur “Tout le monde est fou”

Jain et Solomun signent une collaboration inattendue avec “Tout le monde est fou”, une piste bouillonnante qui dépeint la déchéance de l’espèce humaine. À découvrir sur aficia !

Toujours très prolifique, aussi bien à travers des sets fédérateurs joués sur de grandes scènes que dans des clubs, et par la parution de nombreuses compositions et remixes, le disc-jockey bosno-allemand Solomun frappe une nouvelle fois très fort en s’associant à Jain. Artiste populaire et créative, sa plume et son talent de composition ont fait danser la planète, comme en témoigne le succès de “Makeba”, qui cumule plus de 350 millions de streams rien que sur Spotify.

Près de deux ans après la parution de son dernier album studio, The Fool, la chanteuse opère un retour surprise des plus convaincants. L’alchimie opère à merveille entre les deux artistes qui co-signent “Tout le monde est fou”, une petite bombe électro taillée pour les ondes, parée de surcroît d’un message fort sur un monde en plein tumulte.

La folie des hommes

Entre le synthé frémissant et la rage des beats, “Tout le monde est fou” se révèle extrêmement efficace, notamment grâce au phrasé si singulier de Jain qui séduit avec un refrain en français entêtant. Et si Jain et Solomun nous invitent à danser sur cette piste, qui pourrait bien devenir l’un des tubes de la saison estivale, ils dressent aussi un portrait bien moins florissant de l’espèce humaine, emportée par ses névroses et sa folie consumériste. Une chanson libératrice face à toutes les dérives.

Afin d’illustrer leurs propos, Jain et Solomun ont dévoilé une mise en images particulièrement éloquente, regroupant de nombreuses scènes générées par intelligence artificielle et illustrant la folie de notre époque : un tournage sur une banquise en train de fondre, un mariage au cœur d’une décharge, une ronde spatiale, un paquebot accosté en pleine ville, des scènes apocalyptiques, des salariés entassés dans un bureau sombre, des inondations ou encore une course effrénée à l’innovation.

Visionnez le nouveau clip de Jain et Solomun :