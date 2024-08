Hugel : le portrait électro de la semaine 

Il fait partie des Français qui explosent à l’étranger cet été. Nous dressons le portrait électro d’Hugel sur aficia !

Sa bio

Originaire de Marseille, Hugel s’est fait connaître aux yeux du grand public en signant des remixes pour d’autres (Kungs, J.Balvin, Charlie Puth….). David Guetta l’a ensuite emmené sur sa tournée des stades. Puis, il a signé le gros succès de ces dernières années, en remixant le morceau “Bella Ciao” pour surfer sur le succès de la série à succès ‘Casa De Papel’ (Netflix).

Hugel en chiffres

Après un long moment où l’artiste s’est fait discret en termes de productions bien qu’il se soit jamais arrêté, le revoilà d’attaque. Il faut dire que l’artiste est écouté par 16 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify. Et il est français ! Il semble s’être réinventé au bon moment pour toucher un plus large public. Il s’est dirigé depuis quelque temps vers une latin-house hyper accessible, empreints de sonorités méditerranéennes, latines, orientales et tribales. Ses derniers succès en date “Morenita” ou “Patadas de Ahogado” en sont de parfaites illustrations. Si ce dernier ne dépassait pas les frontières il y a encore quelques temps, aujourd’hui, Hugel est écouté à travers le monde, et notamment en Allemagne et au Pays-Bas.

Son actualité

A L’Ushuaïa à Ibiza tout l’été, Hugel est un artiste qui tourne et que l’on retrouve un peu partout en ce moment ! Son nouveau single “I Adore You” devrait faire encore tourner quelques têtes d’ici la fin de l’été en discothèques et soirées. Et si c’était finalement Hugel qui redonnait un coup de renouveau dans la musique électronique ?

Découvrez le nouveau single d’Hugel :