L’histoire est belle parce qu’elle a commencé il y a 8 ans entre Kungs et David Guetta. Aujourd’hui, ils montrent qu’ils sont amis dans la vie depuis un moment maintenant. Cela se traduit avec “All Night Long”, leur première collaboration commune, en duo avec Izzy Bizu. On en parle sur aficia.

Qu’est-ce qu’on aime ce genre d’annonces ! Cela fait maintenant quelques mois que Kungs travaille très activement en studio pour sortir des nouvelles musiques après le succès de l’été dernier. Il sortait “Need a hit” en novembre dernier, puis “You Can Have It” (en feat avec son ami Victor Flash) en décembre 2023.

Pour autant, nous n’étions absolument pas prêts à l’idée qu’il annonce le nom de David Guetta dans sa liste d’invités prestigieux sur son nouveau single “All Night Long”. On se rappelle de notre interview avec Kungs en 2016 où il déclairait déjà : “ça reste vraiment quelqu’un d’humble, avec une humilité impeccable (…) Je pense que si un artiste devrait prendre exemple sur un autre, ce serait vraiment David Guetta, car le mec est hyper cool. Il est numéro 1 et ça le restera toujours”, il avouait déjà il y a 8 ans…

9 ans après leur première rencontre…

L’histoire est d’autant plus belle quand on se rappelle qui ouvrait les premières parties de David Guetta lors de sa tournée Listen Tour : un certain Kungs ! C’était en 2016 quand “This Girl” était tout juste numéro 1 dans les charts. Valentin Brunel (de son vrai prénom) s’est également produit à Ibiza lors de la soirée ‘F*** Me I’m Famous‘, aux côtés notamment de David Guetta et Felix Jaehn. Depuis, les deux DJ ne se sont jamais vraiment quittés. Ils se sont peut-être d’ailleurs croisés à plusieurs festival, dont le Mainsquare Festival l’été dernier. Ils y étaient tous les deux programmés. C’est peut-être aussi à ce moment-là qu’ils ont émis l’idée de collabore ensemble ?

En tout cas, l’idée a dû trotté dans les esprits et a germé ! Notre Guetta national ne l’a pas oublié, et offre à son ancien poulain une collaboration XXL sur “All Night Long”.

La boucle est comme bouclée et le son va pouvoir traverser les frontières, c’est certain !

Après cette publication, David Guetta commente : “oooooh, je ne l’avais pas réalisé autant ! Merci ! J’aime beaucoup notre morceau and cela me rend encore plus heureux !”

“All Night Long”

Il faut dire que Kungs et David Guetta représentent l’étendard français dans la musique électronique. Souvenez-vous, Kungs avait fait de “This Girl” un énorme hit international en dépassant le milliard d’écoutes sur Spotify. De son côté David Guetta est extrêmement prolifique depuis quelques temps. Il sort quasiment un morceau par mois (“When We Were Young”, “Vocation”, “On My Love”…) ! A eux deux, ils font partie des artistes français qui contribuent largement à une forte hausse du nombre de certifications (or, platine et diamant) à l’étranger.

On en oublierait presque que cette collaboration 5 étoiles n’existerait pas sans Izzy Bizu, l’auteure du tube “White Tiger”. Elle revenait l’année dernière avec le très groovy “Dumb”.

Découvrez sans plus attendre “All Night Long” de Kungs et David Guetta :

Auteur : Valentin Malfroy