Lola Young : le portrait pop de la semaine

L’année 2025 commence sur les chapeaux de roue pour Lola Young. aficia vous propose de découvrir le phénomène à travers son titre “Messy”.

Un peu de contexte

L’équipe d’aficia vous l’a assez démontré, l’année 2024 était placé sous le signe de la pop avec pléthores de révélations et d’explosions de talent. De Chappell Roan à Teddy Swims, en passant par Myles Smith, le genre a excellé. Il ne faut pas oublier Charli XCX qui a vécu une année de dingue. Son album Brat a été sacré meilleur album de l’année par plusieurs médias très influents.

Et si 2025 perpétuait la tendance ? Cela semble bien parti avec l’éclosion de Lola Young début décembre. L’artiste peut se targuer de ne pas avoir chavirer face à la vague classique et annuelle des hits de Noël. La viralité de son titre “Messy” l’a bien aidé. Pourtant, le vidéoclip de ce dernier est sorti il y a 7 mois. Evidemment, les réseaux sociaux y sont pour quelque chose mais cette mise en lumière coïncide aussi avec un autre évènement. L’artiste figure en effet sur l’album CHROMAKOPIA de Tyler, The Creator sorti en novembre et qui bénéficie d’un succès public et critique très élogieux. La collaboration des deux artistes sur “Like Him” dépasse déjà les 100 millions de streams Spotify en deux mois.

Qui est Lola Young ?

Lola Young est une autrice compositrice interprète britannique née en 2002 (ça fera toujours mal d’écrire les années avant 2000). C’est une artiste hybride, comme nous aimons appeler ceux qui ne s’enferment pas dans un style. Sur ses morceaux, vous trouverez de la pop, de la soul, du R’n’B (voire du hip-hop), le tout mélangeant classique et contemporain. Avec sa dégaine unique et sa voix fêlée, presque cassée, elle dénote et est directement reconnaissable.

La londonienne écrit depuis sa plus tendre enfance et est passé par la Brit School qui a formé, excusez du peu, Amy Winehouse et Adele. Elle propose une musique bordélique, sophistiquée, osée, profondément sincère. Le Royaume-Uni l’a déjà adopté en lui décernant le Brit Awards du meilleur nouvel artiste en 2022. Pourtant, nous n’avons jamais entendu parler d’elle jusqu’à maintenant dans nos contrées. Comme quoi, il faut toujours avoir une veille active sur la presse internationale et les diverses récompenses.

“Messy” : un hymne générationnel

En effet, Lola Young a déjà sorti 3 projets, dont le dernier album This Wasn’t Meant For You Anyway, est sorti en juin 2024. Le titre “Messy” en est d’ailleurs un extrait. Parlons de celui-ci justement. Il a une composition atypique avec des couplets presque parlés, sur une voix grave et cassée. Les refrains sont chantés/clamés avec force et puissance, comme un cri du cœur. Mais c’est l’instru qui donne toute sa saveur au titre. Elle se base sur une superposition très dense de sons et d’instruments, dont 2 guitares bien distinctes qui sont le fil conducteur du morceau. Ce dernier bénéficie aussi d’une partie sans paroles où ces harmonies sont bien distinguables. Pour terminer, “Messy” approche les 5 minutes de bonheur pour les oreilles, ce qui se raréfie au temps des morceaux de moins de 3 minutes.

Les paroles prônent la confiance en soi, l’émancipation et l’affirmation de ses idées, convictions et envies face aux relations amoureuses passées. Ses émotions sont peut-être démesurées mais ont le cran d’être sincères. Pas étonnant donc qu’il sonne comme un hymne pour toute une jeune génération. Le clip est tout simple : Lola Young, une pièce blanche et rouge, et un gâteau. Rien besoin de plus puisque tout passe par l’attitude et l’expression des sentiments de l’artiste.

Et dans les charts alors ?

Nous l’avons dit plus haut, “Messy” a commencé sa carrière fulgurante en pleine période de Noël. Maintenant que celle-ci est révolue, nous avons plus de visibilité sur ses performances. Déjà, l’artiste bénéficie de 29 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify. Le single intègre le top 3 des charts britanniques derrière les mastodontes “That’s So True” de Gracie Abrams et “APT.” de Rosé. : grosse vague pop nous vous avons dit. C’est également le 10ème titre le plus écouté au monde sur Spotify, avec un top 5 en Irlande, au Royaume-Uni, en Belgique et en Australie. En France, le titre se place #29, ce qui est assez surprenant au vu du retard habituel de notre cher pays sur les tendances musicales. Sur Shazam, “Messy” est #4 des requêtes (et #9 en France). Grosso modo, tous les pays anglophones et européens ont déjà succombé à la tempête Young.

Découvrez “Messy” de Lola Young :