Le “Brat Summer” ou comment Charli XCX a bousculé la pop

Alors que ses compositions parcourent les ondes depuis plus de dix ans, Charli XCX s’est imposée comme le phénomène de l’été 2024 avec son album Brat. aficia revient sur ce succès !

Originaire de Cambridge, Charli XCX a connu des débuts tonitruants sur la scène musicale internationale en signant le dansant “I Love It” aux côtés du duo suédois Icona Pop en 2012. Figure pop prometteuse, l’artiste travaillera parallèlement sur ses projets solo et dévoilera ainsi son premier opus officiel True Romance en 2013. Celui-ci ne rencontrera qu’un succès d’estime et c’est véritablement son deuxième disque intitulé Sucker qui lui permettra de gagner en popularité grâce à des singles porteurs tels que “Boom Clap”, également extrait de la bande originale du film Nos Étoiles Contraires, et l’électrique “Break The Rules”.

Si le grand public a pu passer à côté d’une partie de ses productions, Charli XCX n’a jamais cessé d’explorer de nouvelles sonorités et de faire preuve de créativité comme le témoigne sa riche discographie composée d’opus et de mixtapes oscillant entre une pop-électro soignée et des influences d’une hyper-pop plus expérimentale. Mais aussi, la britannique est une artiste complète reconnue par ses pairs pour ses talents d’écriture. On lui doit notamment les titres “Same Old Love” de Selena Gomez et “Señorita”, le duo sulfureux partagé par Shawn Mendes et Camila Cabello.

Charli XCX à l’heure de la consécration

Artiste caméléon, Charli XCX signe incontestablement la success-story de l’été 2024 avec Brat, son sixième et dernier album en date salué par les critiques. Plus qu’un simple recueil de 18 chansons dans sa version deluxe, le projet se révèle solide et cohérent, reflétant par ailleurs un état d’esprit transgressif, libre, sexy et résolument féministe. Autant de symboliques fortes que les réseaux sociaux se sont emparés ces derniers mois pour mettre en lumière l’énergie de la “brat” que l’on pourrait traduire par sale gosse, chipie ou morveuse. C’est l’idée, en somme, de mener sa vie comme on l’entend, sans se soucier du regard des autres et en ignorant les injonctions sociales.

Avec une ère à l’esthétique minimaliste mais parfaitement identifiable et un branding bien ficelé, la chanteuse (devenue superstar) a fait des réseaux sociaux et de la sphère publique ses terrains de jeux favoris. Afin de célébrer les réjouissances du “Brat Summer”, Charli XCX avait elle-même initié une chorégraphie Tiktok pour accompagner “Apple”, l’une des chansons les plus efficaces du disque. Un coup marketing détonnant puisque les quelques pas de danse ont été repris à plusieurs millions de reprises sur l’ensemble des réseaux sociaux. La tendance s’est même invitée jusque dans la course pour la Maison Blanche puisque Kamala Harris et son équipe de campagne ont repris les éléments graphiques, avec le souhait de toucher les jeunes générations, dont certaines sont amenées à voter pour la première fois en novembre.

Le “Brat Summer” touche à sa fin

Coqueluche adulée par de nombreuses personnalités à l’instar de Barack Obama ou Katy Perry, Charli XCX a suscité l’intérêt de nombreux journaux télévisés à travers le monde afin de décortiquer et de saluer le phénomène Brat duquel chaque piste aurait eu le potentiel de s’imposer en qualité de single. Une chose est certaine, l’artiste a soufflé un vent de fraîcheur sur la pop avec une authenticité qui lui sied à merveille. Et alors que l’été s’achève et que la chanteuse a annoncé la fin du “Brat Summer”, les plus nostalgiques pourront continuer de streamer les chansons inlassables et se délecter du succès de “Guess” en featuring avec Billie Eilish. Pour Charli XCX, nul doute que de nombreux projets l’attendent et notamment devant la caméra puisqu’elle donnera la réplique à Olivia Wilde dans le thriller I Want Your Sex.

Écoutez Brat de Charli XCX :