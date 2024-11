Gringe, Houdi, B.B.Jacques : nos albums rap du moment

Gringe est revenu il y a quelques semaines avec Hypersensible, un 14 titres à la cover bleutée qui a nous livré de belles surprises !

L’artiste le dit lui-même à plusieurs reprises dans le projet, cet album est supérieur au premier. On va le rejoindre sur cette remarque. Plus équilibré en termes de prods, plus cohérent, l’album se pare de la sincérité de son grand frère mais maîtrise mieux sa chape d’émotions, parfois trop lourde ou envahissante pour certains auditeurs.

Avec hypersensible, Gringe se frotte à de nouvelles thématiques (violences policières, guerres, relations familiales, addictions et influences médias…) et le fait avec plus de panache, de plaisir. Les feat (Orelsan et Saan) s’intègrent à merveille à l’ensemble et les mélos des prods nous titillent l’oreille avec magie encore aujourd’hui !

Top titres :