Synapson : le portrait électro de la semaine !

C’est le retour de Synapson. aficia lui consacre son portrait électro cette semaine.

Son CV

Depuis ses débuts, Synapson s’est imposé comme un incontournable de la scène électro française. Avec des hits tels que “Djon Maya Maï” ou “All In You”, le duo a su créer une identité musicale unique, mêlant électro, soul et influences world. Sa signature sonore leur a valu une reconnaissance internationale, des millions de streams, et des collaborations prestigieuses avec des artistes de renom. Mais Synapson, c’est aussi une nomination aux Victoires de la Musique en 2019 et des tournées de salles et de festivals qui ne désemplissent pas. Alexandre et Paul annoncent désormais la suite…

Synapson en chiffres

Synapson – DR

15 ans de carrière, c’est beau ! En 15 ans, le duo de producteurs a pu sortir 5 albums, fait de multiples tournées, en France et à l’étranger, cumulé des centaines de millions de streams et reçu de multiples certifications or et platine.

Son actualité

Le duo Synapson marque son retour avec “Nuit Blanche”, une collaboration intime et romantique avec l’artiste Clou. Il s’agit du premier extrait de son prochain album tant attendu, Blue Jeans, prévu pour le 28 février 2025. Inspirée par la liberté et l’euphorie des nuits dansantes, “Nuit Blanche” se distingue par une production minimaliste. Elle laisse transparaître la facette la plus émotionnelle du duo. À travers des lyrics sincères et des sonorités délicates, Synapson et Clou offrent une expérience sonore à la fois captivante et poétique. Le genre de morceau parfait pour accompagner les moments d’introspection ou de légèreté.

D’autres morceaux arrivent et un Olympia est prévu le 16 octobre prochain.

Découvrez le nouveau single de Synapson et Clou :